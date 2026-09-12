Nakon velike zavrzlame: Dušan Alimpijević doveo pojačanje za Evroligu

Američki košarkaš Dejvid Dežulijus prešao je iz Mursije na pozajmicu u Bešiktaš, saopštio je danas španski klub.

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Dežulijus (27) je u martu dogovorio produženje ugovora sa Mursijom na dve godine, a zatim je Bešiktaš početkom avgusta najavio njegov dolazak.

Mursija je podnela žalbu protiv igrača i turskog kluba zbog postojanja dva ugovora pa je na kraju dogovoreno da Dežulijus narednu sezonu provede na pozajmici u Bešiktašu.

Američki košarkaš je prošle sezone u španskom prvenstvu prosečno beležio 17,4 poena i bio je drugi strelac lige.

On je profesionalnu karijeru počeo igrajući za Lavrio, a zatim je bio član Getingena, Arisa i Makabija iz Tel Aviva.

Bešiktaš, koji sa klupe vodi selektor Srbije Dušan Alimpijević, će 25. septembra debitovati u Evroligi protiv Valensije.