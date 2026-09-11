"DA VIDIMO ŠTA MOŽEMO DA URADIMO" Vučić: Pokušaćemo da rešimo problem u vezi sa terapijom za cističnu fibrozu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom obilaska završnih radova na Kliničkom centru Srbije u okviru druge A faze, da će država pokušati da reši problem koji građani imaju u vezi sa dobijanjem skupe terapije za lečenje cistične fibroze.

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- Ljudi su mi pisali, ništa se ne razumem, šta je problem sa cističnom fibrozom, nekim lekovima, o čemu se radi tu? Ljudi su nezadovoljni - pitao je Vučić ministra zdravlja Zlatibora Lončara tokom obilaska. Lončar je rekao da se ljudi žale na komisiju koja određuje ko ima prednost za primanje terapije koja je veoma skupa.

Vučić je pitao koliko ima ljudi kojima je potrebna terapija za cističnu fibrozu i dobio odgovor da ih ima oko 200 i da terapija košta između 200.000 i 500.000 evra i kostatovao da je ukupno potrebno od 40 do 100 miliona evra za to.

- Sagledajte tačno o čemu se radi, pa da vidimo šta je to što možemo da uradimo- rekao je predsednik Vučić.

(Tanjug)