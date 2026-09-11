DRŽAVA ULOŽILA 350 MILIONA EVRA: Vučić obišao radove na novom bloku Kliničkog centra

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obišao je Klinički centar Srbije i istakao da su radovi kroz prvu, drugu A i drugu B fazu, zajedno sa opremanjem, dostigli vrednost od oko 350 miliona evra.

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Predsednik je upitao koliko su do sada koštali radovi u KCS, nakon čega je dobio informaciju da je prva faza koštala 132 miliona evra, druga A faza 18 miliona evra, a druga B faza 73 miliona evra.

- To je već 223 miliona, plus opremanje, što će reći 350 miliona evra. Samo ovo ovde. Da ne kažem koliko košta Tiršova ili Narodni front ili Višegradska bolnica- rekao je Vučić.

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