Fudbal

NEVIĐENI SKANDAL TRESE TURSKU! Oglasio se hitno Bešiktaš zbog Dušana Vlahović

М.П.

11. 09. 2026. u 10:13

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DRAMA na Bosforu!

НЕВИЂЕНИ СКАНДАЛ ТРЕСЕ ТУРСКУ! Огласио се хитно Бешикташ због Душана Влаховић

FOTO: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia


Fudbalski klub Bešiktaš pokrenuo je oštru pravnu ofanzivu protiv turskog novinara Tahira Kuma, optužujući ga za sabotažu i prevremeno objavljivanje informacija o kazni srpskog napadača Dušana Vlahovića.

Iz Istanbula grme da je Kum svesno naneo štetu klubu i njegovim investitorima.

U zvaničnom saopštenju, Bešiktaš je novinara nazvao "plaćenim egzekutorom" i optužio ga za krivično delo.

Sporna informacija o Vlahovićevoj suspenziji na jednu utakmicu osvanula je na društvenim mrežama čitav sat i 40 minuta pre zvanične objave Disciplinske komisije.

Čelnici kluba ističu da je Kum već duže vreme javno pritiskao javnost i medije zahtevajući kaznu za Srbina.

Pošto je fudbalski sektor Bešiktaša na berzi, klub tvrdi da je ovo curenje informacija direktno ugrozilo njihove akcionare. 

Saopštenje je zaključeno brutalnom porukom da osoba sa "inteligencijom zrna peska" mora odgovarati pred zakonom, čime je klub potvrdio da slučaj zvanično seli na sud. [


 

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