"Moja supruga reaguje burno, a ja..." Luka Vildoza o "prozivkama" zbog prelaska u Partizan

Argentinski košarkaš Luka Vildosa govorio je o tome kako je došao u Partizan, Beogradu, navijačima...

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Ranije je nastupao za Zvezdum, pa navijačimo crveno-belih nije prijao njegov prelazak u redove najvećeg rivala. Luka je u intervjuu za Mozzart Sport govorio o tome šta se dešava u javnosti.

"Moja supruga je ta koja burnije reaguje i iznervira se na ljude! Ako mi neko nešto dobaci na ulici, ja nisam tip koji želi da se svađa ili bije. Samo prođem i pustim to. Imamo bebu i moramo da poštujemo trenutak i porodicu. Srbi razumeju i te stvari. Razumem šta ljudi govore, ali iskreno – ne obazirem se na to", rekao je Vildosa.

Na pitanje kako je došao u Partizan, odgovorio je:

"Tokom leta čekali mesec dana, bili smo u Bolonji jer nismo mogli da odemo – tek smo dobili bebu i bili smo nervozni oko toga šta će se desiti tokom leta. Interesovanje Partizana postojalo je i ranije, ovo je druga godina zaredom kako su pitali šta se dešava. Ove godine sam odlučio da dođem. Porodica moje supruge je odavde, želeo sam da budem u Beogradu. Imao sam i veoma dobar razgovor sa trenerom koji me je dodatno pogurao. Posle nekoliko meseci u Beogradu, osećam se zaista srećno zbog odluke koju sam doneo", objašnjava Vildosa.

"Sigurno je bilo razmišljanja i analiziranja situacije – šta će se desiti i kako će ljudi reagovati. Ali u isto vreme, želeo sam da ostanem u Evropi. Partizan mi je dao šansu, pokazao da me zaista želi i bio sam presrećan zbog toga. Naravno da sam morao dobro da razmislim, posebno jer sam u nekim ranijim intervjuima govorio: 'Ne, nikada neću igrati za Partizan'. Priznajem, nekada izgovorim glupe stvari... U sportu nikada ne znaš šta nosi budućnost. Nisam znao da ću završiti ovde, ali sada kada jesam – zaista sam srećan", rekao je Luka.

Da li je u kontaktu sa bivšim saigračima?

"Nisam se čuo sa njima. Nisam želeo da ih stavljam u neprijatnu situaciju. Znam da su jaki, ali nekada ljudi ne žele da pokazuju bliskost u takvim okolnostima. Imam sjajan odnos sa Nedom, izuzetno ga poštujem. Šta god da se desilo – desilo se, ja samo radim svoj posao i trudim se da obezbedim svoju porodicu. Cilj mi je bio da budem u Beogradu, da ovde podižem sina i da budemo okruženi porodicom moje supruge. Veoma sam srećan zbog odluke koju smo doneli", poručuje Luka Vildosa.