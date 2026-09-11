"OVO STVARNO IZGLEDA KAO SVEMIRSKI BROD" Vučić obišao završne radove novog bloka KCS

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao završne radove druge A faze Kliničkog centra Srbije

Foto: Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ (STF)

Predsednik Vučić stigao na teren.

Vučić je na početku upozna sa gradnjom KCS gde su ga izvestili da će to biti najveći operacioni blok sa 34 funkcionalne sale.

- Tu su i tri hibridne - upitao je Vučić na šta mu je ministar Lončar objasnio da su tu i 3 hibridne i robot sale i 4 angio sale te da to trenutno niko nema u Evropi.

Predsdnik je upitao Lončara šta je problem sa cističnom fibrozom jer kako je istakao, dobio je mnogo žalbi od građana.

Njega su izvestili da je problem u komisiji, tj. ko će da primi terapiju a ko ne.

Foto: Printskrin/Novosti

Upitao je koliko ima ljudi koji imaju tu bolest i koliko je skupa terapija. Izvestili su ga da je terapija skupa između 200.000 i 300.000 evra.

- Pročitao sam da te hibridnce operacije znače da možete da radite svakovrsne operacije za različite specijalnosti i dobijate rezultat odmah - konstantovao je predsednik.

Istakao je da se za retke bolesti da je 94 puta više nego pre 12, 13 godina.

- Ne 94 posto, već 94 puta. Uvek ima nešto što vam nedostaje i da kod ljudi ima neko nezadovoljstvo. Baš sam srećan kako to sada izgleda.

Predsednik je potom upitao koliko su za sada koštali radovi u KCS nakon čega su ga izvestili da je prva faza koštala 132 milina evra, a druga A faza 18 miliona evra, a druga B faza 73 miliona.

- To je već 223 miliona, plus oprećamanje, što će reći 350 miliona evra. Samo ovo ovde. Da ne kažem koliko košta Tiršova ili Narodnog fronta ili Višegradska.

Foto: Printskrin/Novosti

Istakao je da se godišnje potroši 5 miliona evra što na lekove što na zdravstvo.

Lončar je izvestio predsednika da se u blizini nalaze 5 novih mobilnih ambulanti i apoteka.

Vučić je obišao jednu od operacijonih sala ističuči da ovo stvarno izgelda kao svemirski brod.

Upitan da prokomentariše to što su sada lekari vrlo zadovoljniji uslovima za rad predsednik je rekao sledeće:

- Lekari su racionalni, i kad nisu zadovoljni nisu zadovoljni što kadrovskom strukturom, što ovim, što onim. Objektivno uslovi su sve bolji. Primanja su sve veća iako imate stopu inflacije 3 posto na godišnjem nivou a povećanje plata vam je veće od toga to vam je realni rast životnog standarda.

Ističe da se više od 400 lekara vratilo.

- Ostavite emocije u džepu, našnji ljudi moraju da prebroje koliko ima novaca ostaje u džepu i kakvi su uslovi života i rada. Povrh svega ljudi donose racionalne odluke.