Fudbal

NAKON SKORO DVE DECENIJE: Povratak u domovinu Kvadrada

Filip Milošević

11. 09. 2026. u 09:54

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Huan Kvadrado (38), završio je svoju epizodu na Starom kontinentu i svoju karijeru nastavlja u domovini - Kolumbiji.

НАКОН СКОРО ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ: Повратак у домовину Квадрада

Foto: Paula Casallas / imago stock&people / Profimedia

Kvadrado je odlučio da prihvati ponudu Milionariosa gde stiže kao slobodan igrač, nakon što Piza nije htela da mu ponudi nastavak saradnje. 

Još 2009. godine je stigao u Udineze, potom je igrao za Leće i Fiorentinu, da bi potom prešao u Premijer ligu gde je branio boje Čelsija sa kojim je osvojio Premijer ligu i Liga kup. 

U Seriji A je još igrao i za Juventus, Inter, Atalantu i Pisu.

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