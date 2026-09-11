NAKON SKORO DVE DECENIJE: Povratak u domovinu Kvadrada

Huan Kvadrado (38), završio je svoju epizodu na Starom kontinentu i svoju karijeru nastavlja u domovini - Kolumbiji.

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Kvadrado je odlučio da prihvati ponudu Milionariosa gde stiže kao slobodan igrač, nakon što Piza nije htela da mu ponudi nastavak saradnje.

Još 2009. godine je stigao u Udineze, potom je igrao za Leće i Fiorentinu, da bi potom prešao u Premijer ligu gde je branio boje Čelsija sa kojim je osvojio Premijer ligu i Liga kup.

U Seriji A je još igrao i za Juventus, Inter, Atalantu i Pisu.