Blokirali sopstvenu listu! (VIDEO)
Mesecima su studentsku listu čuvali kao tajnu formulu za osvajanje vlasti, a kada je dospela u javnost, počeo je potpuni haos.
Prema navodima medija, Ilija Srdanović je sa 188. mesta preko noći prebačen na čelo liste. Međutim, navodno je odbio tu ulogu uz poruku da se „nisu tako dogovorili“.
Ako ne mogu da se dogovore ni ko ih predvodi, kako bi se tek dogovarali o vođenju države?
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