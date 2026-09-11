SKANDAL! STUDENTI BLOKADERI PORUČUJU: Ratko Mladić je isti kao Adolf Hitler, ratni zločinac koji je izvršio genocid (FOTO)
BLOKADERI su po ko zna koji put pokazali svoj antisrpski stav i mržu prema svemu što je srpsko, ali ovaj put su prevazišli i sami sebe.
Blokaderi su ovog puta za generala Ratka Mladića reli da je isti kao Adolf Hitler, ratni zločinac koji je izvršio genocid, a svi koji su mu došli na sahranu su umobolnici.
- O tome ko je, u vreme poslednjih ratova, bio Ratko Mladić postoji preko 2000 stranica pravosnažne optužnice. Osuđen za ratne zločine, preminuo je u zatvoru, a potom, posthumno glorifikovan od strane SNS nacifašističke partije koju vodi Aleksandar Vučić, sledbenik ideologije Hitlera i Gebelsa. Na sreću naroda sa ovih prostora, njegovih umobolnih sledbenika je sve manje. STUDENTI POBEĐUJU! - sramno su naveli blokaderi.
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