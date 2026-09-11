Politika

SKANDAL! STUDENTI BLOKADERI PORUČUJU: Ratko Mladić je isti kao Adolf Hitler, ratni zločinac koji je izvršio genocid (FOTO)

В.Н.

11. 09. 2026. u 08:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BLOKADERI su po ko zna koji put pokazali svoj antisrpski stav i mržu prema svemu što je srpsko, ali ovaj put su prevazišli i sami sebe.

СКАНДАЛ! СТУДЕНТИ БЛОКАДЕРИ ПОРУЧУЈУ: Ратко Младић је исти као Адолф Хитлер, ратни злочинац који је извршио геноцид (ФОТО)

Foto: Printskrin

Blokaderi su ovog puta za generala Ratka Mladića reli da je isti kao Adolf Hitler, ratni zločinac koji je izvršio genocid, a svi koji su mu došli na sahranu su umobolnici.

- O tome ko je, u vreme poslednjih ratova, bio Ratko Mladić postoji preko 2000 stranica pravosnažne optužnice. Osuđen za ratne zločine, preminuo je u zatvoru, a potom, posthumno glorifikovan od strane SNS nacifašističke partije koju vodi Aleksandar Vučić, sledbenik ideologije Hitlera i Gebelsa. Na sreću naroda sa ovih prostora, njegovih umobolnih sledbenika je sve manje. STUDENTI POBEĐUJU! - sramno su naveli blokaderi.

Foto: Printskrin

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI

JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI