VUČIĆ: Za retke bolesti dajemo 94 puta više nego pre 12 godina
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić kazao je da država danas izdvaja 94 puta više za retke bolesti nego pre 12, 13 godina.
- Uvek brinem zato što vidim koliko para dajemo. Dajemo 94 puta više za retke bolesti nego pre 12, 13 godina. Ne posto, već 94 puta. Ali uvek ima nešto što nedostaje i vidite da kod ljudi postoji nezadovpljstvo i pokušavate da vidite kako da to promenite - rekao je Vučić tokom obilaska završnih radova druge A faze Kliničkog centra Srbije.
Predsednikov obilazak možete pratiti OVDE
Preporučujemo
"OVO STVARNO IZGLEDA KAO SVEMIRSKI BROD" Vučić obišao završne radove novog bloka KCS
11. 09. 2026. u 10:04 >> 10:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Fudbaler šokirao naciju: Ne igram više za reprezentaciju dok je on selektor!
Fudbaler Lidsa Noa Okafor saopštio je danas da je odlučio da ne igra za reprezentaciju Švajcarske zbog, kako je naveo manjka poverenja i poštovanja koje prema njemu pokazuje selektor Murat Jakin.
10. 09. 2026. u 15:57
"NE MOGU DA TE GLEDAM!": Oliver Dragojević sa ovom pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja (FOTO)
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
09. 09. 2026. u 11:47
Komentari (0)