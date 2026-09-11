VUČIĆ: Za retke bolesti dajemo 94 puta više nego pre 12 godina

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić kazao je da država danas izdvaja 94 puta više za retke bolesti nego pre 12, 13 godina.

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- Uvek brinem zato što vidim koliko para dajemo. Dajemo 94 puta više za retke bolesti nego pre 12, 13 godina. Ne posto, već 94 puta. Ali uvek ima nešto što nedostaje i vidite da kod ljudi postoji nezadovpljstvo i pokušavate da vidite kako da to promenite - rekao je Vučić tokom obilaska završnih radova druge A faze Kliničkog centra Srbije.

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