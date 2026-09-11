Fudbal

Dušan Vlahović ga koštao posla: Nakon poraza od Bešiktaša i remija sa Romom Fenerbahče ostao bez trenera

Filip Milošević

11. 09. 2026. u 09:13

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Nakon već dva poraza u domaćem prvenstvu, a zatim i "samo" jednog osvojenog boda protiv Rome, trener Fenerbahea Ismail Kartal podneo je ostavku. Iako je potrošeno preko 100.000.000 evra na pojačanja za ovu sezonu, istanbulskom velikanu sezona nije počela kako su svi očekivali.

Душан Влаховић га коштао посла: Након пораза од Бешикташа и ремија са Ромом Фенербахче остао без тренера

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Želim da čestitam igračima i da objavim da više nisam trener ekipe. Ostavku podnosim dok još ima vremena kako bih pomogao voljenom Fenerbahčeu, igračima i budućim trenerima. Poručujem da se više nikada neću vratiti", rekao je Kartal

Zanimljivo je da je postao prvi turski trener koji je osvojio bod sa Fenerbahčeom u Ligi šampiona, i to u istoriji kluba, a ovo im je prvo učešće u elitnom takmičenju još od sezone 2008/09. 

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