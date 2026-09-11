Dušan Vlahović ga koštao posla: Nakon poraza od Bešiktaša i remija sa Romom Fenerbahče ostao bez trenera

Nakon već dva poraza u domaćem prvenstvu, a zatim i "samo" jednog osvojenog boda protiv Rome, trener Fenerbahea Ismail Kartal podneo je ostavku. Iako je potrošeno preko 100.000.000 evra na pojačanja za ovu sezonu, istanbulskom velikanu sezona nije počela kako su svi očekivali.

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"Želim da čestitam igračima i da objavim da više nisam trener ekipe. Ostavku podnosim dok još ima vremena kako bih pomogao voljenom Fenerbahčeu, igračima i budućim trenerima. Poručujem da se više nikada neću vratiti", rekao je Kartal

Zanimljivo je da je postao prvi turski trener koji je osvojio bod sa Fenerbahčeom u Ligi šampiona, i to u istoriji kluba, a ovo im je prvo učešće u elitnom takmičenju još od sezone 2008/09.