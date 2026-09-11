Fudbal

Ništa od odlaska Hamesa u Italiju: Rodrigez se vratio "kući"

Filip Milošević

11. 09. 2026. u 08:55

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Već duže vreme se pisalo kako će Hames Rodrigez karijeru nastaviti u nekoj od ekipa iz "Serije B" međutim od tog posla nema ništa.

Ништа од одласка Хамеса у Италију: Родригез се вратио кући

Foto: AP Photo/Lynne Sladky

Najbolji strelac Mundijala u Brazilu 2014. godine postigao je dogovor sa kolumbijskim Atletiko Nasionalom, a informaciju je ozvaničio i Fabricio Romano. Rodrigez je još kao sedamnaestogodišnjak napustio Kolumbiju i otisnuo se u argentinski Banfild, odakle je krenuo njegov veliki uspon. 

Sada skoro dve decenije kasnije, ponovo se vratio u rodnu zemlju.

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