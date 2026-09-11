Ništa od odlaska Hamesa u Italiju: Rodrigez se vratio "kući"

Već duže vreme se pisalo kako će Hames Rodrigez karijeru nastaviti u nekoj od ekipa iz "Serije B" međutim od tog posla nema ništa.

Foto: AP Photo/Lynne Sladky

Najbolji strelac Mundijala u Brazilu 2014. godine postigao je dogovor sa kolumbijskim Atletiko Nasionalom, a informaciju je ozvaničio i Fabricio Romano. Rodrigez je još kao sedamnaestogodišnjak napustio Kolumbiju i otisnuo se u argentinski Banfild, odakle je krenuo njegov veliki uspon.

Sada skoro dve decenije kasnije, ponovo se vratio u rodnu zemlju.