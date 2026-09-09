BRAVO MOMCI! Srbija osvojila "Prezident kup"!

Seniorska reprezentacija Srbije u rvanju slobodnim stilom ekipno je osvojila prvo mesto na prestižnom turniru "Prezident kup 2026", koji je 13. put održan u Sportskom centru Voždovac na Banjici.

Foto: Mykhailo Polenok / Panthermedia / Profimedia

U konkurenciji 230 takmičara iz 16 država, među kojima je bilo preko 20 osvajača evropskih i svetskih medalja, Miloš Rančić (65 kg) i Strahinja Despić (97 kg) osvojili su srebro, dok su se Nemanja Dragić (74 kg), Luka Govedarica, Stefan Dragić i Stefan Petrović (125 kg) okitili bronzom.

Druga je bila ekipa Rumunije, a treća selekcija iz Severne Makedonije. U ženskoj konkurenciji prvo mesto osvojile su Mađarice, druge su bile Beloruskinje, a treća mesto pripalo je selekciji Srbije. Milica Perović i Evelin Ujhelji osvojile su srebro, dok su Jana Petrović, Emilija Jakovljević i Maša Perović bile bronzane.

Za najboljeg takmičara turnira proglašen je Kamzat Dadaev iz Rusije, dok je za najbolju takmičarku izabrana Mađarica Erika Bognar.

Nagradu za najboljeg trenera dobio je trener Mađarske reprezentacije Ričard Ligieti, dok je za najboljeg sudiju proglašen Ilija Radovanović iz Srbije.

Na turniru su učestvovale i selekcije do 15 godina, gde su rvači Srbije osvojili pehar za najbolju ekipu, dok su devojčice iz Srbije bile druge.

Za najboljeg rvača mlađih kategorija proglašen je reprezentativac Srbije Muslim Dadaev, koji je ove godine u Bugarskoj osvojio srebro na Prvenstvu Evrope. Izvanredne borbe na ovom turniru svojim prisustvom uveličali su nekadašnji olimpijski šampion, sada predsednik Stručnog saveta, Davor Štefanek, i potpredsednik Rvačkog saveza Srbije Mladen Kecman.

Nakon završenog turnira, selekcije Belorusije, Mađarske, Rumunije, Hrvatske i Turske ostaju u Beogradu gde će se zajedno sa reprezentacijom Srbije u Nacionalnom trening centru na Košutnjaku pripremati za predstojeće Svetsko prvenstvo.