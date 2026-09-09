Nemci se plaše Partizana i pričaju o "paklu" Beograda
Za njih je ovaj meč "biti ili ne biti"
Rukometaši nemačkog velikana Fikse Berlina sa ogromnim strahopoštovanjem dočekuju premijeru Lige šampiona protiv Partizana, svesni da ih u prestonici Srbije čeka pravi „pakao” sa tribina i izuzetno motivisan domaćin.
Iako je berlinski klub u prethodne dve sezone igrao finale Lige šampiona, u novu sezonu ulaze sa znatno skromnijim očekivanjima, a prvi izazov biće im gostovanje crno-belima u Beogradu (četvrtak, 18.45). U taboru „lisica” vlada velika opreznost, a posebno su fascinirani (i zabrinuti) zbog ambijenta koji ih čeka.
Plejmejker Berlinčana Tobijas Grendal otvoreno je upozorio saigrače na ono što ih očekuje u Beogradu:
- Tamo ljudi žive za rukomet. To je jedno od najtežih gostovanja uopšte. Atmosfera će biti neverovatno bučna, pravi kotao. Ovo je za nas potpuno novi i izuzetno težak izazov - istakao je Grendal i dodao da njegov tim ove sezone više ima ulogu „autsajdera” u odnosu na prošlu godinu.
Razlog za dodatnu paniku i pritisak u redovima vicešampiona Evrope jeste novi format takmičenja. Liga šampiona je proširena na 24 ekipe, a u Grupi A nalaze se Partizan, Fikse Berlin, mađarski Vesprem i vicešampion Portugalije, Porto. Kako samo dve najbolje ekipe prolaze u drugu grupnu fazu, dok treći i četvrti idu u plej-of Lige Evrope, prava na kiks gotovo da nema.
Trener Nemaca Nikolej Krikau ističe da je meč u Beogradu „biti ili ne biti” već na samom startu:
- Zbog novog sistema, neverovatno je važno da tamo osvojimo dva boda. Ovo je ključna utakmica od samog početka. Biće izuzetno intenzivno i žestoko - naglasio je Krikau.
Direktor kluba Bob Haning smatra da su Vesprem, Magdeburg i Barselona glavni favoriti za titulu, dok je Berlin u drugom planu, što njihovu grupu čini dodatnom „minom”.
- Mogao sam da zamislim i znatno lakšu grupu od ove. Baš zato je meč protiv Partizana toliko važan – da ne bismo odmah upali pod pritisak da moramo da pobedimo sve do kraja. Stari sistem Lige šampiona je praštao greške, ovaj novi to ne dozvoljava - poručio je Haning.
Partizan će tako imati ogromnu priliku da pred domaćom publikom i u paklenoj atmosferi iskoristi nervozu i pritisak nemačkog giganta i novu evropsku sezonu otvori velikom senzacijom. Meč je na programu u četvrtak od 18.45 časova.
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