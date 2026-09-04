IVANE, GOTOVO JE! Haos u crno-beloj porodici, navijači krenuli u totalni obračun sa upravom!

Crno-bela armija krenula u totalni obračun sa upravom kluba!

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Naime, najvatreniji navijači PAOK-a, čuvena grupa "Thyra 4" (Gate 4), objavili su jedno od najoštrijih saopštenja u poslednjih nekoliko godina, u kojem su otvoreno zatražili odlazak vlasnika Ivana Savidisa iz solunskog kluba.

U opširnom obraćanju javnosti, navijači su priznali da je Savidis ispisao najuspešnije stranice moderne istorije PAOK-a, ali smatraju da je njegov ciklus završen i da je došlo vreme za novu eru.

Oni ističu da ne želi da izbrišu sve ono što je ruski biznismen uradio od preuzimanja kluba pre 14 godina, podsetivši da je stabilizovao finansije, vratio PAOK u vrh grčkog fudbala i doneo titule koje su se čekale decenijama.

Međutim, navijači naglašavaju da prošli uspesi ne mogu biti opravdanje za trenutno stanje.



- PAOK je već godinama u procesu pada i dezinvestiranja. Ključni igrači odlaze, adekvatne zamene ne dolaze, a ekipa se sve više oslanja na pozajmljene fudbalere", navodi se u saopštenju.





Jedna od glavnih tačaka nezadovoljstva je transfer Gianisa Konstanteliasa, najvećeg talenta kluba u poslednjih nekoliko decenija. Navijači tvrde da je on, umesto da postane simbol nove generacije, pretvoren u običan "broj u finansijskom izveštaju", optuživši upravu da je ovom prodajom izneverila očekivanja javnosti. Oni dodaju da klub već godinama preživljava isključivo rasprodajom najboljih igrača, što smatraju pogrešnim modelom razvoja.

Zbog toga navijači od vlasnika zahtevaju da javno predstavi stvarno finansijsko stanje kluba. Posebno traže informacije o dugovanjima prema kompaniji DIMERA, obveznicama i načinu finansiranja svakodnevnog poslovanja.



- Vreme kada se govorilo 'ne brinite, tu je Ivan' je završeno. Navijači imaju pravo da znaju istinu o finansijama PAOK-a", poručili su navijači.



Veliki deo saopštenja posvećen je i projektu izgradnje novog stadiona ("Nova Tumba"). Pristalice crno-belih zahtevaju da se objave svi detalji sporazuma sa kompanijom koja vodi projekat, uključujući finansijske garancije, izvore finansiranja i vlasnička prava, uz poruku da stadion nije privatna imovina investitora, već vlasništvo kluba i njegovih navijača.

Na kraju saopštenja, navijačka grupa je zauzela jasan i radikalan stav:



- Ivanu Savidisu je došlo vreme da ode iz PAOK-a kao prijatelj kluba. Dao je mnogo, ali sada treba otvoriti put narednom poglavlju i staviti interes kluba ispred svega.



Ovaj javni istup najuticajnije navijačke grupe predstavlja najveći pritisak na Savidisa otkako je 2012. godine preuzeo klub i mogao bi da označi početak velikih tektonskih promena u Solunu.