Prelazni rok je završen ali Liverpul već završio jedan posao za januar - Francuski biser kao zalog za budućnost
Francuski fudbaler Đilijan Ngesan potpisao je za Liverpul, saopštio je danas engleski klub.
Liverpul je letni prelazni rok završio bez velikih aktivnosti u samom finišu, ali je napravio posao za budućnost.
Kako je saopšteno, Ngesan je kupljen od Sent Etjena, ali će do januara igrati za Brest kao pozajmljen igrač, posle čega će doći u Liverpul.
Finansijski detaljii ovog ugovora nisu otkriveni, ali je Bi-Bi-Si pre nekoloiko dana, u najavi transfera objavio da se radi o cifri od oko 4.3 miliona funti.
Zanimljivo je da je Sent Etjen upravo objavio da je Ngesan potpisao novi ugovor, nakon čega je pozajmljen Brestu. Međutim, to neće sprečiti njegov transfer na Enfild početkom sledeće godine.
Novi član Liverpula je igrao za sve mlađe kategorije reprezentacije Francuske. Privukao je ogromnu pažnju svojim nastupima na omladinskim nivoima. Postigao je 25 golova u 25 utakmica za francusku reprezentaciju u različitim uzrasnim kategorijama, dok je za U19 tim Sent Etjena postigao osam golova u 13 nastupa.
Za prvi tim Sent Etjena odigrao je 13 utakmica i postigao jedan gol.
Porede ga sa napadačem Liverpula Ugom Ekitikeom, posebno zbog visine, kontrole lopte i završnice.
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