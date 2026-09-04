Ostali sportovi

CEO REGION U NEVERICI! Hrvatski as potpisao za srpski klub: Niko ne može da veruje šta se upravo desilo!

М.П.

04. 09. 2026. u 11:42

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

JEDAN od najboljih na svetu, Hrvat potpisao za klub iz Srbije.

ЦЕО РЕГИОН У НЕВЕРИЦИ! Хрватски ас потписао за српски клуб: Нико не може да верује шта се управо десило!

Hu Yuanjia / imago sportfotodienst / Profimedia

Naime, uoči početka nove takmičarske sezone u stonom tenisu, koja startuje 26. i 27. septembra, borski Koper je lansirao pravu transfer bombu. Redove srpskog kluba apojačao je Tomislav Pucar, hrvatski reprezentativac i igrač svetske klase. Dolazak stonotenisera ovakvog kalibra u srpski klupski sport predstavlja vanserijski uspeh uprave, koja ovim potezom jasno ističe kandidaturu za sam vrh tabele.

Pucar važi za jednog od najdominantnijih igrača na Starom kontinentu, a njegovo bogato međunarodno iskustvo doneće borskoms timu ključnu prednost u predstojećem šampionatu.

Pored bombastičnog pojačanja iz Hrvatske, borski tim ima još mnogo razloga za optimizam pred start prvenstva. Prvotimac Kopera, Ognjen Jelenić, nalazi se u zastrašujućoj formi, što potvrđuju i njegovi najnoviji rezultati na međunarodnim turnirima.

Jelenić je na jakom turniru u Beranama osvojio drugo mesto u dublu i srebrnu medalju u singlu (iza nekadašnjeg državnog šampiona Igora Katića, a ispred Rusa Kirila Sovjetova). Odmah nakon toga, uspeh je ponovio i u Hrvatskoj. Na međunarodnom turniru u Vinkovcima, Jelenić je trijumfovao i osvojio prvo mesto u kategoriji do 39 godina, dok mu je u elitnoj, apsolutnoj kategoriji pripala bronzana medalja.

U taboru borskog kluba vlada prava euforija, a treninzi u lokalnom Sportskom centru podignuti su na najviši mogući nivo.

- Svakodnevno treniramo u našem Sportskom centru i spremamo se za vrh tabele. U ekipi vlada pozitivna atmosfera, tako da jedva čekamo početak prvenstva”, poručuju iz stručnog štaba borskog Kopera.

Dolaskom hrvatskog asa i uz vanserijsku formu domaćih igrača, Bor ove jeseni postaje regionalni epicentar vrhunskog stonog tenisa. Navijače u Boru i širom Srbije očekuje istorijska takmičarska godina.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

ISTORIČAR RAKOVIĆ O HEROJSKOJ ULOZI GENERALA: Mladić zaslužio da bude sahranjen uz najviše državne i vojne počasti
Politika

0 28

ISTORIČAR RAKOVIĆ O HEROJSKOJ ULOZI GENERALA: Mladić zaslužio da bude sahranjen uz najviše državne i vojne počasti

ISTORIČAR Aleksandar Raković rekao je za RTRS da će general Ratko Mladić u istoriji biti upisan kao čovek koji je učestvovao u odbrani srpskog naroda i srpske državnosti zapadno od Drine i koji je stradao za srpsku ideju, te kao osoba koja se do kraja života borila za srpski identitet i sve ono što je ostvario kada je učestvovao i rukovodio odbranom Republike Srpske.

03. 09. 2026. u 17:00

Tramp zagrmeo: To su izdajnici - žele da izgubimo rat!
Svet

0 0

Tramp zagrmeo: To su izdajnici - žele da izgubimo rat!

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocenio je danas da su "izdajnici" ljudi i mediji koji tvrde da SAD nemaju dovoljno municije, navodeći da Vašington raspolaže gotovo neograničenim količinama municije srednjeg i visokog kvaliteta i da trenutno proizvodi naoružanje u do sada nezabeleženim količinama.

03. 09. 2026. u 19:23

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTORIČAR RAKOVIĆ O HEROJSKOJ ULOZI GENERALA: Mladić zaslužio da bude sahranjen uz najviše državne i vojne počasti

ISTORIČAR RAKOVIĆ O HEROJSKOJ ULOZI GENERALA: Mladić zaslužio da bude sahranjen uz najviše državne i vojne počasti