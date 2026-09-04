Srbija i Hrvatska prave novu ligu: Zvezda i Partizan potvrdili učešće
Očekivan potez...
Vaterpolo savezi Srbije i Hrvatske postigli su dogovor o pokretanju zajedničke regionalne lige za žene, koja će startovati u sezoni 2026/27. Ovo će biti prvi put nakon šest godina da klubovi dve zemlje odmeravaju snage u prekograničnom takmičenju.
Prema postignutom dogovoru, u novoj ligi učestvovaće po četiri kluba iz obe države. Boje Srbije braniće četiri najbolje plasirane ekipe iz prethodne sezone: Vojvodina, Palilula, Partizan i Crvena zvezda. S druge strane, očekuje se učešće hrvatskih klubova Jadran Split, Mladost, Jug i Viktoria, a njihova zvanična potvrda očekuje se do kraja nedelje.
Za razliku od tradicionalnog sistema "kod kuće i u gostima", liga će se igrati po turnirskom principu. Predviđena su dva turnira – jedan u Srbiji i jedan u Hrvatskoj. Svaki srpski klub odigraće po dva meča protiv hrvatskih rivala, dok će se za tabelu regionalnog takmičenja priznavati i rezultati postignuti u međusobnim susretima unutar domaćih šampionata.
Nakon završetka turnira, četiri najbolje rangirane ekipe plasiraće se na "fajnal-for", čiji će termini biti usklađeni sa domaćim prvenstvima i kalendarom međunarodnih reprezentativnih obaveza.
Ovaj potez dolazi u trenutku vidnog uspona ženskog vaterpola u obe zemlje. Hrvatska je na Evropskom prvenstvu 2026. godine u Funšalu ostvarila istorijski uspeh osvajanjem šestog mesta, dok je Srbija turnir završila na desetoj poziciji. Oba saveza intenzivno ulažu u mlađe kategorije, a jača klupska konkurencija smatra se ključnim korakom za dalji napredak seniorskih reprezentacija.
Poslednji put su srpski i hrvatski ženski klubovi zajedno nastupali u Regionalnoj ligi pre šest godina, kada su se za titulu borili Palilula, Crvena zvezda, Jadran i Mladost. Povratak ovog takmičenja donosi preko potrebne kvalitetne utakmice bez prevelikog finansijskog i logističkog opterećenja za klubove, čime se otvara novo poglavlje u razvoju ovog sporta u regionu.
Preporučujemo
Sad je sve jasno: Poznato kad Zvezda igra odložene utakmice u Superligi Srbije!
03. 09. 2026. u 22:45
Kakav transfer: IMT prodao igrača u MLS
03. 09. 2026. u 22:10
Srbija saznala rivala: Odbojkašice sa Turskom u borbi za finale Evropskog prvenstva
03. 09. 2026. u 20:30 >> 21:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Italijani odgovorili Terziću! "To radi da bi nam ušao pod kožu, mi ćemo biti ti koji pričaju na kraju"
SELEKTOR Srbije, Zoran Terzić "pecnuo" je skoro reprezentaciju Italije izjavivši da nisu toliko dominantne i da se nada će ih skinuti sa trona, odgovor olimpijskih i svetskih šampiona nije izostao.
01. 09. 2026. u 10:35 >> 10:35
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Tramp zagrmeo: To su izdajnici - žele da izgubimo rat!
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocenio je danas da su "izdajnici" ljudi i mediji koji tvrde da SAD nemaju dovoljno municije, navodeći da Vašington raspolaže gotovo neograničenim količinama municije srednjeg i visokog kvaliteta i da trenutno proizvodi naoružanje u do sada nezabeleženim količinama.
03. 09. 2026. u 19:23
Komentari (0)