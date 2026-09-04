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Srbija i Hrvatska prave novu ligu: Zvezda i Partizan potvrdili učešće

M.M.

04. 09. 2026. u 09:26

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Očekivan potez...

Србија и Хрватска праве нову лигу: Звезда и Партизан потврдили учешће

Foto: AI

Vaterpolo savezi Srbije i Hrvatske postigli su dogovor o pokretanju zajedničke regionalne lige za žene, koja će startovati u sezoni 2026/27. Ovo će biti prvi put nakon šest godina da klubovi dve zemlje odmeravaju snage u prekograničnom takmičenju.

Prema postignutom dogovoru, u novoj ligi učestvovaće po četiri kluba iz obe države. Boje Srbije braniće četiri najbolje plasirane ekipe iz prethodne sezone: Vojvodina, Palilula, Partizan i Crvena zvezda. S druge strane, očekuje se učešće hrvatskih klubova Jadran Split, Mladost, Jug i Viktoria, a njihova zvanična potvrda očekuje se do kraja nedelje.

Za razliku od tradicionalnog sistema "kod kuće i u gostima", liga će se igrati po turnirskom principu. Predviđena su dva turnira – jedan u Srbiji i jedan u Hrvatskoj. Svaki srpski klub odigraće po dva meča protiv hrvatskih rivala, dok će se za tabelu regionalnog takmičenja priznavati i rezultati postignuti u međusobnim susretima unutar domaćih šampionata.

Nakon završetka turnira, četiri najbolje rangirane ekipe plasiraće se na "fajnal-for", čiji će termini biti usklađeni sa domaćim prvenstvima i kalendarom međunarodnih reprezentativnih obaveza.

Ovaj potez dolazi u trenutku vidnog uspona ženskog vaterpola u obe zemlje. Hrvatska je na Evropskom prvenstvu 2026. godine u Funšalu ostvarila istorijski uspeh osvajanjem šestog mesta, dok je Srbija turnir završila na desetoj poziciji. Oba saveza intenzivno ulažu u mlađe kategorije, a jača klupska konkurencija smatra se ključnim korakom za dalji napredak seniorskih reprezentacija.

Poslednji put su srpski i hrvatski ženski klubovi zajedno nastupali u Regionalnoj ligi pre šest godina, kada su se za titulu borili Palilula, Crvena zvezda, Jadran i Mladost. Povratak ovog takmičenja donosi preko potrebne kvalitetne utakmice bez prevelikog finansijskog i logističkog opterećenja za klubove, čime se otvara novo poglavlje u razvoju ovog sporta u regionu.

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