OVO SE NIKADA NIJE DESILO! Da li je pobednik večitog derbija već odlučen "iza zatvorenih vrata?!"

Predstojeći 180. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana, koji se igra ove nedelje, 6. septembra od 19 časova na stadionu "Rajko Mitić", donosi potpuno nesvakidašnju i, po mnogima, istorijski najneverovatniju uvertiru!

Foto: N. Skenderija

Naime, kroz deceniju najvažniji meč srpskog fudbala bio je sinonim za neizvesnost i žestoku borbu u kojoj trenutna forma gubi značaj, ovog puta domaće i svetske kladionice nemaju ni najmanju dilemu po pitanju pobednika predstojećeg okršaja na popularnoj Marakani.

Bukmejkeri su se bukvalno utrkivali ko će postaviti rigidnije uslove, što je rezultiralo nikada nižim kvotama na aktuelnog šampiona. Kvota na trijumf Crvene zvezde kreće se u rasponu od 1,31 do svega 1,38, brojka koja se ranije viđala uglavnom kada na naš najveći stadion dolaze ekipe iz donjeg dela tabele, a ne večiti rival.

S druge strane, koeficijenti za preostala dva ishoda najbolje oslikavaju krizu i trenutni položaj tima iz Humske: nerešen ishod (X): oko 5,80 do 6,00, trijumf Partizana: od 9,40 do čak 10,00



Iz derbija u derbi svedoci smo drastičnog pada kvota na pobedu crveno-belih. To je jasan pokazatelj ogromne razlike u klasi, finansijskoj moći i igračkom kadru koji trenutno razdvajaju dva najveća kluba u državi.

Foto: N. Skenderija

Pogled na tabelu Superlige Srbije potpuno opravdava ovakve sportske prognoze. Crvena zvezda drži lidersku poziciju sa maksimalnih 15 bodova iz pet odigranih mečeva. S druge strane, ekipa koju predvodi Saša Ilić nalazi se u dubokoj rezultatskoj i institucionalnoj krizi, zauzimajući poražavajuće 11. mesto na tabeli sa samo sedam osvojenih bodova iz šest utakmica.

Obe ekipe u ovaj meč ulaze nakon razočaravajućih epizoda na međunarodnoj sceni. Zvezda je nakon eliminacije od Viktorije Plzenj završila u Ligi konferencije, dok je Partizan pretrpeo još teži udarac jer ga je španski Hetafe potpuno izbacio iz Evrope. Ipak, crno-beli su u prošlom kolu upisali trijumf protiv OFK Beograda (3:1), što im daje kakvu-takvu nadu i mir pred odlazak u komšiluk.

Pravdu na ovom susretu deliće novosadski sudija Nenad Minaković, a televizijski prenos je obezbeđen na kanalima TV Arena Sport.