Reprezentativac Srbije bio na korak od Crvene zvezde, ali će ipak igrati Ligu šampiona!
Iako se nedeljama unazad u domaćim fudbalskim krugovima glasno spekulisalo o povratku mladog desnog beka u matični klub, finiš prelaznog roka doneo je neočekivan rasplet.
Najave da bi Ognjen Mimović mogao ponovo da zaduži opremu Crvene zvezde i pojača konkurenciju uz desnu aut-liniju, pale su u vodu nakon zvanične odluke rukovodstva iz Istanbula.
Fenerbahče je povukao potez koji je iznenadio javnost i uvrstio dvadesetdvogodišnjeg Srbina na konačan spisak licenciranih igrača za predstojeću grupnu fazu Lige šampiona. Za turskog velikana ovo je istorijski povratak u elitno društvo, s obzirom na to da na učešće u glavnom žrebu čekaju još od sezone 2008/2009.
Za mladog defanzivca, koji je na stadion "Šukru Saradžoglu" stigao u milionskom transferu, ovo predstavlja ogromnu injekciju samopouzdanja.
Iza njega je težak period adaptacije obeležen pozajmicama u ruskom Zenitu i kiparskom Pafosu, gde nije uspeo da se izbori za kontinuitet. Činjenica da još uvek čeka na zvaničan debi u žuto-plavom dresu jasno ukazuje da mesto na spisku ne znači i zagarantovane minute.
Ipak, odluka trenera Ismaila Kartala da računa na njega u Evropi otvara mu prostor za novo dokazivanje
Njegovim ostankom na spisku, Srbija je dobila još jednog predstavnika u ovogodišnjem izdanju elitnog takmičenja. Naša kolonija broji devet fudbalera, među kojima su Luka Jović, Filip Kostić i Vanja Milinković-Savić, mada će većina njih, zbog statusa svojih klubova iz četvrtog šešira, imati izuzetno zahtevan zadatak u borbi za evropsko proleće.
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