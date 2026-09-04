Misterija oko Nikole Mirotića?

Iskusni košarkaš i dalje nema klub

William Cannarella / PsnewZ / Profimedia

Iako je septembar uveliko počeo, a košarkaška sezona širom Evrope kuca na vrata, jedno od najzvučnijih imena kontinentalne košarke i dalje je bez kluba. Nikola Mirotić, bivši kapiten Barselone i doskorašnji lider Monaka, nalazi se u nesvakidašnjoj situaciji – slobodan je igrač u trenutku kada su svi evroligaški giganti već uveliko formirali svoje rostere.

Mirotić je sa klubom iz Kneževine imao važeći dvogodišnji ugovor, ali je katastrofalna finansijska situacija u Monaku dovela do preranog prekida saradnje. Zbog duga koji premašuje 20 miliona evra, Monako je izbačen iz prve i druge francuske lige, a trenutno čeka potvrdu da li će moći da se takmiči bar u trećem rangu.

Iako je Evroliga pokušala da im pruži ruku spasa mestom u Evrokupu, Francuska košarkaška federacija ostala je nepokolebljiva u odluci da im ne dozvoli registraciju u dva najviša ranga, što je automatski značilo i kraj evropskih ambicija. Dok su igrači poput Majka Džejmsa (Efes), Elija Okoboa (Dubai) ili Danijela Tajsa (Makabi) brzo pronašli nove sredine, Mirotić i dalje čeka.

Prošla sezona za Mirotića nije bila laka. Pored problema sa kašnjenjem plata u Monaku, mučile su ga i povrede. Poslednji meč odigrao je još 12. aprila, nakon čega je klub saopštio da će zbog povrede lista odsustvovati "na neodređeno vreme". Na teren se više nije vraćao – ni u plej-ofu Evrolige protiv Olimpijakosa, niti u završnici francuskog prvenstva.

Povodom ove misterije, katalonski list "SPORT" pozabavio se sudbinom iskusnog krilnog centra. Prema njihovim navodima, uprkos spekulacijama o povratku u Španiju, situacija je komplikovana. Iako su se pominjali Valensija i Unikaha, oba kluba su se odlučila za druge opcije.

Trenutno se najglasnije šapuće o Baskoniji, gde bi Mirotić bio dragocen ne samo zbog talenta, već i zbog statusa "domaćeg igrača" (koji je stekao u mlađim kategorijama u Španiji).

"SPORT" je kontaktirao i Mirotićev najbliži krug saradnika kako bi saznali gde će nastaviti karijeru, ali je odgovor bio – apsolutna tišina.

Navijači Barselone su na društvenim mrežama glasno zagovarali njegov povratak u "Palau Blaugrana", naročito nakon odlazaka Šengelije i Norisa. Ipak, od toga neće biti ništa. Kako navodi "SPORT", Barselona je ovog leta krenula u proces drastičnog podmlađivanja tima pod novom filozofijom – nijedno od 11 novih pojačanja nema preko 30 godina. Mirotić, koji u februaru puni 36, jednostavno se ne uklapa u taj profil, uprkos učinku od 11 poena i 4,3 skoka po meču prošle sezone u Evroligi.

Pitanje ostaje: da li ćemo Nikolu Mirotića gledati u Evroligi ove jeseni ili nas očekuje još jedno veliko iznenađenje u samom finišu prelaznog roka? Za sada, budućnost jednog od najboljih košarkaša Evrope ostaje pod velom tajne.