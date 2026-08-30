Ubedljiva pobeda Reala, Mbapeova devojka u centru pažnje (VIDEO)

Madriđani za poluvreme završili posao

Foto: Printskrin Twitter

Fudbaleri Real Madrida savladali su ekipu Malage u okviru 3. kola španske La Lige rezultatom 4:0 (3:0), ali su dešavanja na terenu "Santjago Bernabeua" ostala u senci romantičnog gesta prve zvezde tima, Kilijana Mbapea.

Iako je "kraljevski klub" dominirao tokom čitavog meča, trenutak koji je zapalio tribine dogodio se u 30. minutu. Francuski napadač je zatresao mrežu gostiju efektnim pogotkom, a proslava gola bila je rezervisana za njegovu izabranicu, poznatu špansku glumicu Ester Ekspozito.

Mbape je odmah nakon postignutog gola otrčao ka tribini gde se nalazila Ester, posvetivši joj pogodak pred oduševljenom publikom. Kamere su zabeležile trenutke sreće i ponosa na licu popularne glumice, koja je tokom čitavog meča vatreno bodrila svog dečka.

El festejo de Mbappé tuvo dedicatoria especial hoy... 👀.



Ester Expósito estaba en la tribuna para el Real Madrid VS Málaga 🥰. pic.twitter.com/TrgmEwKClF — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) August 30, 2026

Španski mediji prenose da je Ester Ekspozito bila glavna atrakcija na stadionu, a njeno prisustvo u loži privuklo je skoro podjednaku pažnju kao i sama igra Madriđana. Real je ovom pobedom nastavio uspešan niz u prvenstvu, dok je Mbape još jednom potvrdio da je u sjajnoj formi, kako na terenu, tako i na privatnom planu.

Kada je u pitanju sam meč, Džud Belingem pogodio je u 19, sedam minuta kasnije Alfonso Herero postigao je autogol, Kilijan Mbape bio je strelac u 30, a Arda Guler u 90+1. minutu.