UDARNA PESNICA NATO: Na granicu Rusije stiže prvih 180 čeličnih čudovišta – Poljska stvara NAJMOĆNIJU tenkovsku silu u Evropi!

POLjSKA vojska je dobila prve glavne borbene tenkove K2 Crni Panter iz druge serije od 180 vozila po narudžbini.

Foto: printskrin YouTube/Rybitzky: Podcast Sonar Rybitzky: Podcast Sonar

Dvadeset osam vozila je isporučeno u okviru ugovora vrednog 6,5 milijardi dolara potpisanog sa Hjundai Rotemom u avgustu 2025. godine i dodeljena su 16. mehanizovanoj diviziji Poljske, jačajući oklopne snage odgovorne za severoistočne regione zemlje. Očekuje se da će Poljska vojska na kraju dobiti 1.000 tenkova K2, koji se često ocenjuju kao najsposobniji u NATO-u. Od ovih 1.000, 360 je već naručeno.

Foto: printskrin YouTube/Rybitzky: Podcast Sonar Rybitzky: Podcast Sonar





Obim i brzina nabavke tenkova u Poljskoj su u velikoj meri vođeni porastom tenzija sa Rusijom i donacijom stotina tenkova Leopard 2 i T-72 Ukrajini, za čije je obnavljanje ključna isporuka tenkova K2. Procenjuje se da je broj T-72 koje je isporučila Poljska blizu 400. Novoisporučeni tenkovi su posebno relevantni za istočnu odbrambenu poziciju Poljske. 16. Pomeranska mehanizovana divizija je bazirana na severoistoku Poljske, blizu granica sa Rusijom i Belorusijom, i postala je glavni primalac rastuće flote modernih tenkova zemlje. Ranije isporuke K2 opremile su jedinice, uključujući 20. Bartošičku mehanizovanu brigadu, 9. Branjevsku oklopnu konjičku brigadu i 15. Gižičku mehanizovanu brigadu.

(militarywatchmagazine.com)

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