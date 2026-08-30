Svet

UDARNA PESNICA NATO: Na granicu Rusije stiže prvih 180 čeličnih čudovišta – Poljska stvara NAJMOĆNIJU tenkovsku silu u Evropi!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 08. 2026. u 21:33

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POLjSKA vojska je dobila prve glavne borbene tenkove K2 Crni Panter iz druge serije od 180 vozila po narudžbini.

УДАРНА ПЕСНИЦА НАТО: На границу Русије стиже првих 180 челичних чудовишта – Пољска ствара НАЈМОЋНИЈУ тенковску силу у Европи!

Foto: printskrin YouTube/Rybitzky: Podcast Sonar Rybitzky: Podcast Sonar

Dvadeset osam vozila je isporučeno u okviru ugovora vrednog 6,5 milijardi dolara potpisanog sa Hjundai Rotemom u avgustu 2025. godine i dodeljena su 16. mehanizovanoj diviziji Poljske, jačajući oklopne snage odgovorne za severoistočne regione zemlje. Očekuje se da će Poljska vojska na kraju dobiti 1.000 tenkova K2, koji se često ocenjuju kao najsposobniji u NATO-u. Od ovih 1.000, 360 je već naručeno.

Foto: printskrin YouTube/Rybitzky: Podcast Sonar Rybitzky: Podcast Sonar


Obim i brzina nabavke tenkova u Poljskoj su u velikoj meri vođeni porastom tenzija sa Rusijom i donacijom stotina tenkova Leopard 2 i T-72 Ukrajini, za čije je obnavljanje ključna isporuka tenkova K2. Procenjuje se da je broj T-72 koje je isporučila Poljska blizu 400. Novoisporučeni tenkovi su posebno relevantni za istočnu odbrambenu poziciju Poljske. 16. Pomeranska mehanizovana divizija je bazirana na severoistoku Poljske, blizu granica sa Rusijom i Belorusijom, i postala je glavni primalac rastuće flote modernih tenkova zemlje. Ranije isporuke K2 opremile su jedinice, uključujući 20. Bartošičku mehanizovanu brigadu, 9. Branjevsku oklopnu konjičku brigadu i 15. Gižičku mehanizovanu brigadu.
U aprilu je belgijski načelnik Generalštaba Frederik Vansina naglasio da evropske države moraju hitno da ojačaju svoju odbranu, dodajući da Ukrajina „kupuje vreme za nas“ i upozoravajući da će Rusija do 2030. godine rasporediti „vojsku od 650.000 do 700.000 iskusnih vojnika“. U Poljskoj su široko rasprostranjeni pozivi na visokim nivoima za ubrzanu promenu odbrambene pozicije zemlje kako bi se pripremila za rat sa Rusijom. Mnogo veća efikasnost južnokorejskog odbrambenog sektora u proizvodnji NATO standardne opreme koja je sposobnija, isplativija i dostupnija za bržu isporuku dovela je do toga da on igra ključnu ulogu u ovom gomilanju snaga širom Evrope.

(militarywatchmagazine.com)

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