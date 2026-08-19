REVOLUCIJA U PROTIVVAZDUŠNOJ ODBRANI: Šta to ruski „Pancir-SMD“ može što drugi PVO sistemi ne mogu? (VIDEO)

RUSKI PVO sistem „pancir“ udvostručio je svoju vatrenu moć. Nova verzija ovog sistema prošla je modernizaciju koja je obuhvatila gotovo sve elemente, uključujući radarsku stanicu, vođenje raketa i, što je najvažnije, same rakete, izjavio je za Sputnjik vojni ekspert i istoričar protivvazdušne odbrane Jurij Knutov.

Foto Vojska Srbije

Šta je sve urađeno?

Sistem za detekciju ciljeva: domet povećan sa oko 30-40 kilometara na 45 kilometara, sa više kanala, uključujući tradicionalni radar i optičko-elektronsku stanicu.

Raketni komplet: nadograđen za ispaljivanje standardnih i hipersoničnih presretača, pri čemu su ovi drugi namenjeni za gađanje neprijateljskih balističkih projektila.

Nove kompaktne, jeftine rakete „gvozd“ razvijene posebno za uništavanje neprijateljskih dronova. Domet od 500 metara do sedam kilometra, što daleko nadmašuje domet od 2-3 kilometra prethodnih verzija protivavionskih topova. Ukupno se može nositi 48 takvih raketa. Poređenja radi, standardni „pancir-S1“ nosi 12.

Kao rezultat ovog razvoja, „pancir“ može da odbije čitav roj dronova.

„Panciri“ se mogu integrisati u bateriju PVO jedinica koje pokrivaju nebo nad određenim sektorom, kao i u sistem upravljanja drugih sistema, uključujući S-400, S-500 i S-350, čime se stvara slojevit sistem protivvazdušne odbrane.

"Pancir-SMD“ je dizajniran posebno za odbijanje vazdušnih napada velikih razmera, uključujući i one pomoću dronova. Komplet od do 48 raketa omogućava dugotrajnu borbu bez ponovnog punjenja. Vrste raketa se mogu kombinovati u zavisnosti od misije - standardne i hipersonične rakete za velike ciljeve, rakete „gvozd“ za rojeve dronova, naveo je ekspert.

-To znači da je ovaj sistem sve u jednom paketu za borbu protiv svega, od hipersoničnih i balističkih ciljeva, do dronova, aviona, helikoptera, krstarećih raketa, višecevnih bacača raketa ‘hajmars’ i svih drugih sistema koji su Ukrajini na raspolaganju. Takođe je savršen za odbranu ne samo vojne infrastrukture, već i industrije, skladišta i logističkih centara, železničkih stanica i elektrana, rafinerija nafte, zaključio je Knutov.

sputnikportal.rs

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