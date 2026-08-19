RUSOFOBIJA U SLOVENIJI DOSTIGLA VRHUNAC: Predsednici Musar broje koliko je puta bila u Rusiji i "ispituju" je zbog prijateljice Ruskinje

SLOVENAČKA predsednica Nataša Pirc Musar "proglašena je krivom" jer je putovala u Rusiju.

foto: WOLFGANG JANNACH / AFP / Profimedia

Slovenački "Dnevnik" i austrijska novinska agencija APA objavili su detalje o njenim privatnim putovanjima u Rusiju. I "Frankfurter algemajne cajtung (FAZ)" se pita šta je Pirc Musar toliko često radila u Rusiji.

Prema podacima iz tekstova "Pirc Musar je od 2015. najmanje sedam puta bila na popisima putnika zajedno sa Viktorijom Krivoluckajom, rusko-slovenačkom državljankom koju opisuje kao svoju najbolju prijateljicu gotovo 20 godina".

Posebnu su naglasili putovanje na prelazu iz 2021. u 2022. godinu. Prema podacima koje prenosi FAZ, Pirc Musar je u Rusiji manje od dva meseca pre nego što je Rusija pokrenula Specijalnu vojnu operaciju.

Putovanje je bilo privatno, a Pirc Musar tada još nije službeno ušla u trku za predsednika.

Kabinet predsednice potvrdio je da je Pirc Musar pre preuzimanja dužnosti više puta putovala u Rusiju, ali je odbacio pokušaje da se tim putovanjima pripiše drugačija priroda.

Navode da je pre predsedničkog mandata posetila više od 80 država te da je u Rusiju uvek putovala privatno, kao turista, s porodicom ili prijateljima.

Ko je najbolja prijateljica predsednice Slovenije saznalo se kada se službena limuzina Nataše Pirc Musar udarila u policijsko vozilo iz pratnje, 31. jula 2026. u tunelu Kastelec na primorskom auto-putu.

Ona je rekla da je u njemu bila sa prijateljicama vraćajući se sa odmora, a jedna od prijateljica je Viktorija Krivoluckaja.

Mediji prenose i da je "sumnjivo" i to što su Nataša Pirc i njen muž Aleš Musar vlasnici vile u selu Gornje Gameljne nadomak Ljubljane, u narodu poznate kao – Ruska dača.

Inače, državna RTV Slovenije je 5. avgusta u udarnom terminu javila da bivši predsednik Ustavnog suda i sadašnji rektor Nove univerze Peter Jambrek priprema ustavnu optužbu protiv predsednice zbog "ugrožavanja državne bezbednosti jer se druži sa ruskim državljanima".

Jambrek je narednog dana tu informaciju označio kao "neistinitu" i optužio javni servis da je lansirao lažnu vest. Ispostavilo se, međutim, da i nije izmišljena jer je istovremeno obznanio da je "druženje sa građanima iz države koja teško krši međunarodno pravo i spoljnopolitičke obaveze EU", zapravo (ne) delo kojim se Nataša Pirc Musar teško ogrešila o ustavni položaj predsednice Slovenije, u vezi članova 102, 104 i 105 Ustava.

Jambreku se ubrzo pridružio i profesor ustavnog prava Rajko Pirnat, ministar pravosuđa u prvoj slovenačkoj vladi.

Izjavio je da je predsednica "dužna da otkrije sve okolnosti odnosa sa ruskom državljankom" i da "ne može da se skriva iza privatnog prijateljstva", uz napomenu da je u Sloveniji "gotovo nemoguće" dobiti slovenačko državljanstvo bez odricanja od prethodnog.

Pirnata nije obeshrabrilo što javno dostupni podaci negiraju njegove tvrdnje – Slovenija je po članu 13. Zakona o državljanstvu od 1991. (godina otcepljenja od SFR Jugoslavije) naovamo dodelila više od 11.000 državljanstava, pri čemu nije tražila odricanje od matične države.

Inače, Nataša Pirc Musar je od stupanja na predsedničku dužnost jedna od najzagriženijih zagovornica tvrde linije Zapada prema Moskvi: rusku operaciju u Ukrajini redovno naziva "agresijom".

(RT Balkan)

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