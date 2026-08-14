ZAGREVANJE ZA EP: Srbija ostvarila duplu pobedu!
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Češke rezultatom 3:0, po setovima 25:20, 25:23, 25:22 u prijateljskom meču u Beogradu.
U prvom prijateljskom duelu dve selekcije, koji je takođe bio zatvoren za javnost, Srbija je u četvrtak slavila sa 3:1, po setovima 25:17, 19:25, 25:21 i 25:19.
Najefikasnija u selekciji Srbije bila je Aleksandra Uzelac sa 21 poenom, dok je Nina Čajić zabeležila 14. U reprezentaciji Češke najbolja je bila Monika Brancuska sa 17 poena.
Ovi mečevi su poslužili odbojkašicama Srbije i Češke kao priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo, koje će biti održano od 21. avgusta do 6. septembra u Azerbejdžanu, Turskoj, Švedskoj i Češkoj.
Odbojkašice Srbije će do polaska u Brno trenirati u Beogradu. Srbija će na EP igrati u grupi B u Brnu protiv Češke, Austrije, Ukrajine, Bugarske i Grčke.
Plasman u osminu finala EP izboriće po četiri najbolje plasirane reprezentacije iz svake grupe.
Evropski šampion izboriće učešće na OI 2028. u Los Anđelesu.
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