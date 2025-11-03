ATP ATINA: Srbin ide dalje posle velike borbe!
Najnovije vesti vezane za ATP turnir u Atini, na kome igra i Novak Đoković, počele su da bivaju bolje po srpski tenis od uvodnih.
Naime, nakon što je naš reprezentativac Laslo Đere na neverovatan način ispao već na startu tog teniskog nadmetanja, dalje je prošao Miomir Kecmanović.
On je kao 54. sa ATP liste pobedio u šesnaestini finala 68. tenisera sveta, Poljaka Kamila Mahržaka u dva seta - rezltat je glasio 7:6(4), 7:6(4) posle dva sata i šest minuta velike borbe.
U uvodnoj deonici Srbin je spasao i set loptu koju je rival imao na svoj servis.
Naredni Kecmanovićev rival biće treći nosilac, 26. na ATP rangiranju, Italijan Lućano Darderi.
Kada igra Novak Đoković?
Đoković na startu atinskog turnira ima zadatak pobedi čoveka kog nikad dosad nije pobedio - Čileanca Tabila od kog je izgubio oba dosadašnja meča.
Novak i Alehandro Tabilo trebalo bi da igraju u utorak.
