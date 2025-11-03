IZAŠLA NOVA ATP LISTA! Ogromne promene na vrhu, a evo šta sedesilo sa Novakom Đokovićem

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je peto mesto na najnovijoj ATP listi sa 4.580 bodova, dok je Italijan Janik Siner posle trijumfa na Mastersu u Parizu preuzeo prvu poziciju sa 11.500 poena.

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Španac Karlos Alkaraz je pao na drugo mesto na listi najboljih tenisera sveta sa 11.250 bodova. Aleksandar Zverev se nalazi na trećoj poziciji sa 5.560 poena, dok je Amerikanac Tejlor Fric četvrti sa 4.735.

Đoković je peti teniser sveta, a potom sledi Amerikanac Ben Šelton, koji je napredovao za jednu poziciju.

Australijanac Aleks de Minor je pao na sedmo mesto, dok je Kanađanin Feliks Ože-Alijasim popravio plasman za dve pozicije i od danas je osmi teniser sveta.

Italijan Lorenco Muzeti i Norvežanin Kasper Rud su pokvarili svoje plasmane za po jednu poziciju. Muzeti je trenutno deveti igrač sveta, dok Rud zauzima 10. mesto.

Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović pao je na 54. mesto na ATP listi sa 985 bodova. Hamad Međedović je popravio plasman za dve pozicije i trenutno je 65. teniser sveta sa 883 poena.

Laslo Đere je napredovao za tri mesta i od danas je 82. na ATP listi sa 746 bodova. Dušan Lajović je napredovao do 115. pozicije na listi najboljih tenisera sveta sa 538 poena.

