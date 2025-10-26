ZAMALO: Srpkinja bez VTA trofeja u Tokiju, Krunićeva i Danilina poražene

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana nisu uspele da osvoje VTA turnir u Tokiju u konkurenciji dublova.

Foto: Goran Čvorović

Krunić i Danilina su danas u finalu turnira u glavnom Japana poražene od Mađarice Timee Baboš i Brazilke Luize Stefani 6:1, 6:4.

Meč je trajao 72 minuta. Baboš i Stefani su prvi set dobile rezultatom 6:1. U drugom setu igralo se gem za gem do rezultata 2:2. Mađarsko-brazilska kombinacija je potom osvojila tri uzastopna gema i povela 5:2. Krunić i Danilina su uspele da smanje na 5:4, ali su Baboš i Stefani drugi set dobile sa 6:4.

WTA turnir u Tokiju se igrao za nagradni fond od 1.064.510 dolara.

