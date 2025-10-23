POSLE TRI GODINE BORBI: Arapi naterali ATP da uvede još jedan masters!
NAJNOVIJE vesti iz sveta tenisa su neverovatne.
Naime, više neće biti devet mastersa u godišnjem kalendaru, već jedan više, pošto je od ovog četvrtka dogovren novi turnir iz serije 1000 koji će se igrati u Saudijskoj Arabiji.
Ova azijska zemlja je već domaćin VTA finala, kao i Next Generation turnira (najbolji mladi teniseri). Nema sumnje da je ovo veliki korak za ovu državu.
Prvi turnir biće odigrao 2028. godine, a trajeće nedelju dana i nagradni fond će biti u rangu sa ostalim mastersima, a takmičiće se 56 igrača.
Podsetimo, trenutno u ATP kalendaru se igraju mastersi u Indijan Velsu, Majamiju, Monte Karlu, Madridu, Rimu, Torontu/Montrealu, Sinsinatiju, Šangaju i Parizu.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ZVEZDA NOKAUTIRANA U BRAGI: Lider Lige Evrope preslišao srpskog prvaka
23. 10. 2025. u 20:37 >> 20:38
RUSIJA DOBILA SRAMNU ZABRANU: Ruski sportisti doživeli najniži udarac!
23. 10. 2025. u 17:33
"GROBARI", RADUJTE SE! Partizan doveo centra, i to kakvog...
23. 10. 2025. u 17:23
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
23. 10. 2025. u 14:39
MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!
Braga u četvrtak od 21.00 dočekuje Crvenu zvezdu na stadionu “Municipal de Braga” u okviru trećeg kola Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nastavi stoprocentan niz u Evropi. Dok Portugalci blistaju na međunarodnoj sceni, beogradski crveno-beli u Portugal stižu pod pritiskom, sa samo jednim osvojenim bodom i ozbiljnom potrebom da preokrenu lošu formu van "Marakane".
23. 10. 2025. u 07:00
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)