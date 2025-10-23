POSLE TRI GODINE BORBI: Arapi naterali ATP da uvede još jedan masters!

NAJNOVIJE vesti iz sveta tenisa su neverovatne.

Naime, više neće biti devet mastersa u godišnjem kalendaru, već jedan više, pošto je od ovog četvrtka dogovren novi turnir iz serije 1000 koji će se igrati u Saudijskoj Arabiji.

Ova azijska zemlja je već domaćin VTA finala, kao i Next Generation turnira (najbolji mladi teniseri). Nema sumnje da je ovo veliki korak za ovu državu.

Prvi turnir biće odigrao 2028. godine, a trajeće nedelju dana i nagradni fond će biti u rangu sa ostalim mastersima, a takmičiće se 56 igrača.

Podsetimo, trenutno u ATP kalendaru se igraju mastersi u Indijan Velsu, Majamiju, Monte Karlu, Madridu, Rimu, Torontu/Montrealu, Sinsinatiju, Šangaju i Parizu.

