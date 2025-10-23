Tenis

POSLE TRI GODINE BORBI: Arapi naterali ATP da uvede još jedan masters!

Časlav Vuković

23. 10. 2025. u 18:15

NAJNOVIJE vesti iz sveta tenisa su neverovatne.

ПОСЛЕ ТРИ ГОДИНЕ БОРБИ: Арапи натерали АТП да уведе још један мастерс!

Foto: Ilustracija

Naime, više neće biti devet mastersa u godišnjem kalendaru, već jedan više, pošto je od ovog četvrtka dogovren novi turnir iz serije 1000 koji će se igrati u Saudijskoj Arabiji.

Ova azijska zemlja je već domaćin VTA finala, kao i Next Generation turnira (najbolji mladi teniseri). Nema sumnje da je ovo veliki korak za ovu državu.

Prvi turnir biće odigrao 2028. godine, a trajeće nedelju dana i nagradni fond će biti u rangu sa ostalim mastersima, a takmičiće se 56 igrača.

Podsetimo, trenutno u ATP kalendaru se igraju mastersi u Indijan Velsu, Majamiju, Monte Karlu, Madridu, Rimu, Torontu/Montrealu, Sinsinatiju, Šangaju i Parizu.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!
Tip fudbal

0 4

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!

Braga u četvrtak od 21.00 dočekuje Crvenu zvezdu na stadionu “Municipal de Braga” u okviru trećeg kola Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nastavi stoprocentan niz u Evropi. Dok Portugalci blistaju na međunarodnoj sceni, beogradski crveno-beli u Portugal stižu pod pritiskom, sa samo jednim osvojenim bodom i ozbiljnom potrebom da preokrenu lošu formu van "Marakane".

23. 10. 2025. u 07:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!

JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!