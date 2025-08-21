Tenis

KAKAV ŽREB ZA JU-ES OPEN! Evo ko s kim igra na poslednjem teniskom grend slemu u 2025. godini

Новости онлине

21. 08. 2025. u 18:16

Žreb za Ju-Es open je obavljen, a njegov ishod je izazvao veliku pažnju.

КАКАВ ЖРЕБ ЗА ЈУ-ЕС ОПЕН! Ево ко с ким игра на последњем тениском гренд слему у 2025. години

Tanjug/AP

Prvi sa ATP liste, Janik Siner, u pohod na novu grend slem titulu krenuće protiv Čeha Koprive, a u drugom ga čeka pobednik duela Popoir - Rusovori. Potom bi mogao da igra protiv 27. favorita, Denisa Šapovalova.


*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Drugoplasirani teniser sveta, Karlos Alkaraz, imaće težak zadatak jer igra protiv sjajnog servera, a ljubimca domaće publike, Rajlija Opelke. Ako ga, očekivano, prođe, najpre će "ukrstiti rekete" sa boljim iz duela Beluči - Šang, a onda verovatno sledi meč sa 32. nosiocem, Italijanom Darderijem.

Treći sa svetskog rangiranja, Aleksander Zverev, je u Sinerovoj polovini žreba i igraće najpre protiv nezgodnog Čileanca Tabila, a potom protiv pobednika meča Bautista Agut - Firnli. Potom mu verovatno sledi meč sa Ože-Alijasimom, 25. nosiocem.

Četvrtoplasirani u rangiranju u pojedinačnoj konkurenciji, Tejlor Fric, je u donjeoj, "Alkarazovoj" polovini žreba i igra najpre protiv zemljaka iz SAD, Nave, a potom protiv Baeza ili kvalifikanta, a onda možda opet protiv Amerikanca, 30. nosioca, Nakašime.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Novak Đoković na Ju-Es openu Tanjug/AP

Što se Novaka Đokovića tiče, prvi rival najboljeg tenisera svih vremena, a sedmog nosioca biće Amerikanac Tien, koji je na Australijan openu prirdio senzaciju eliminsavši Danila Medvedeva u antologijskom maratonu.

Lerner Tien je 48. na ATP listi, a u profesionalnojj karijeri je ostvario 22 pobede i 24 poraza. Na pomenutom AusOpenu 2025, svom debitantskom grend slemu, dogurao je do 4. runde, a potom je ranije ispadao - već na startu Rolan Garosa, te u drugom kolu Vimbldona.

Lerner Tijen slavi pobedu protiv Danila Medvedeva na Australijan openu 2025 / FOTO: Tanjug/AP

Ako ga savlada, Novaku potom sledi meč sa pobednikom megdana dvojice kvalifikanata, što se ne viđa baš često, a u trećem kolu najveće su šanse da bi igrao protiv još jednog Amerikanca, Mikelsena, inače 28. favorita. 

Nole je u Alkarazovoj polovini žreba, što znači da bi s njim mogao da se sastane u polufinalu. A do tada, čekaju ga prepreke kao što su Tiafo (17. nosilac) ili Rune (11.) u četvrtom kolu, dok bi mogući rivali u četvrtfinalu bili Fric (4. nosilac), Nakašima (30), Mahač (21), Menšik (16)...


Podsetimo, pre početka turnira povukli su se Grigor Dimitrov, Nik Kirjos, Mateo Beretini, Hubert Hurkač i Kei Nišikori.


Šta čeka ostale reprezentativce Srbije na Australijan openu?

Laslo Đere za prvog rivala ima Belgijanca Kolinjona, a ako ga savladi, sledi meč ili protiv 12. nosioca, Kaspera Ruda,  ili protiv Austrijanca Ofnera. U trećem kolu "čeka" ili 20. favorit, Jirži Lehečka, ili njegov prvi rival Borna Ćorić, ili neko od dvojice Argentinaca Ugo Karbelji - Ečeveri.

Hamad Međedović mora najpre protiv Nemca Altmajera, a onda bi, ako ga nadigra, odmeri snage ili sa 26. favoritom, Cicipasom, ili Francuzom Milerom. U trećem kolu bi sledio evenutalni duel sa osmim nosiocem, Aleksom de Minorom.

Miomir Kecmanović za prvog suparnika ima Brazilca Fonseku, u drugom kolu bi igrao protiv boljeg iz susreta Mahač (21. nosilac) - Nardi, a u trećem verovatno protiv 16. nosioca, Menšika.

Olga Danilović saznala svoj put

Srpska teniska reprezentativka Olga Danilović će Ju-Es open početi protiv Učiđime, a ako prođe, čeka je pobednica meča Mboko (22. nosilac) - Krejčikova, a potom najbolja iz dva megdana, Navara (10.) - Vang i Tajhman - Mekneli.

Arina Sabalenka će kao najbolja na planeti igrati protiv Masarove na startu, a onda ili protiv Kudermetove ili Parizas Diaz. Iga Švjontek, kao drugi nosilac, počinje ovaj grend slem protiv Arango, a onda protiv pobednice meča Lamens - Glozman

 

Kada se igra Ju-Es open?

Ju-Es open 2025 je na programu od nedelje 24. avgusta do 7. septembra.

---

Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu