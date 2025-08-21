KAKAV ŽREB ZA JU-ES OPEN! Evo ko s kim igra na poslednjem teniskom grend slemu u 2025. godini
Žreb za Ju-Es open je obavljen, a njegov ishod je izazvao veliku pažnju.
Prvi sa ATP liste, Janik Siner, u pohod na novu grend slem titulu krenuće protiv Čeha Koprive, a u drugom ga čeka pobednik duela Popoir - Rusovori. Potom bi mogao da igra protiv 27. favorita, Denisa Šapovalova.
Drugoplasirani teniser sveta, Karlos Alkaraz, imaće težak zadatak jer igra protiv sjajnog servera, a ljubimca domaće publike, Rajlija Opelke. Ako ga, očekivano, prođe, najpre će "ukrstiti rekete" sa boljim iz duela Beluči - Šang, a onda verovatno sledi meč sa 32. nosiocem, Italijanom Darderijem.
Treći sa svetskog rangiranja, Aleksander Zverev, je u Sinerovoj polovini žreba i igraće najpre protiv nezgodnog Čileanca Tabila, a potom protiv pobednika meča Bautista Agut - Firnli. Potom mu verovatno sledi meč sa Ože-Alijasimom, 25. nosiocem.
Četvrtoplasirani u rangiranju u pojedinačnoj konkurenciji, Tejlor Fric, je u donjeoj, "Alkarazovoj" polovini žreba i igra najpre protiv zemljaka iz SAD, Nave, a potom protiv Baeza ili kvalifikanta, a onda možda opet protiv Amerikanca, 30. nosioca, Nakašime.
Što se Novaka Đokovića tiče, prvi rival najboljeg tenisera svih vremena, a sedmog nosioca biće Amerikanac Tien, koji je na Australijan openu prirdio senzaciju eliminsavši Danila Medvedeva u antologijskom maratonu.
Lerner Tien je 48. na ATP listi, a u profesionalnojj karijeri je ostvario 22 pobede i 24 poraza. Na pomenutom AusOpenu 2025, svom debitantskom grend slemu, dogurao je do 4. runde, a potom je ranije ispadao - već na startu Rolan Garosa, te u drugom kolu Vimbldona.
Ako ga savlada, Novaku potom sledi meč sa pobednikom megdana dvojice kvalifikanata, što se ne viđa baš često, a u trećem kolu najveće su šanse da bi igrao protiv još jednog Amerikanca, Mikelsena, inače 28. favorita.
Nole je u Alkarazovoj polovini žreba, što znači da bi s njim mogao da se sastane u polufinalu. A do tada, čekaju ga prepreke kao što su Tiafo (17. nosilac) ili Rune (11.) u četvrtom kolu, dok bi mogući rivali u četvrtfinalu bili Fric (4. nosilac), Nakašima (30), Mahač (21), Menšik (16)...
Podsetimo, pre početka turnira povukli su se Grigor Dimitrov, Nik Kirjos, Mateo Beretini, Hubert Hurkač i Kei Nišikori.
Šta čeka ostale reprezentativce Srbije na Australijan openu?
Laslo Đere za prvog rivala ima Belgijanca Kolinjona, a ako ga savladi, sledi meč ili protiv 12. nosioca, Kaspera Ruda, ili protiv Austrijanca Ofnera. U trećem kolu "čeka" ili 20. favorit, Jirži Lehečka, ili njegov prvi rival Borna Ćorić, ili neko od dvojice Argentinaca Ugo Karbelji - Ečeveri.
Hamad Međedović mora najpre protiv Nemca Altmajera, a onda bi, ako ga nadigra, odmeri snage ili sa 26. favoritom, Cicipasom, ili Francuzom Milerom. U trećem kolu bi sledio evenutalni duel sa osmim nosiocem, Aleksom de Minorom.
Miomir Kecmanović za prvog suparnika ima Brazilca Fonseku, u drugom kolu bi igrao protiv boljeg iz susreta Mahač (21. nosilac) - Nardi, a u trećem verovatno protiv 16. nosioca, Menšika.
Olga Danilović saznala svoj put
Srpska teniska reprezentativka Olga Danilović će Ju-Es open početi protiv Učiđime, a ako prođe, čeka je pobednica meča Mboko (22. nosilac) - Krejčikova, a potom najbolja iz dva megdana, Navara (10.) - Vang i Tajhman - Mekneli.
Arina Sabalenka će kao najbolja na planeti igrati protiv Masarove na startu, a onda ili protiv Kudermetove ili Parizas Diaz. Iga Švjontek, kao drugi nosilac, počinje ovaj grend slem protiv Arango, a onda protiv pobednice meča Lamens - Glozman
Kada se igra Ju-Es open?
Ju-Es open 2025 je na programu od nedelje 24. avgusta do 7. septembra.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
