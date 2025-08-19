Tenis

POSLE SINERA - I ON! Još jedan čuveni teniser odustao od Ju-Es opena

Filip Milošević

19. 08. 2025. u 18:16

Francuski teniser Artur Fis se povukao sa Ju Es opena zbog povrede, saopštili su danas organizatori

FOTO: Tanjug/AP

- Artur Fils se povukao iz muškog singla. Srećni gubitnik će ga zameniti u žrebu - navodi se u objavi Ju Es opena na društvenoj mreži X.

Fis je bio postavljen za 20. nosioca u Njujorku i drugi je nosilac posle Janika Sinera koji se zbog povrede povukao iz glavnog žreba. 

Francuz je u prvom kolu trebalo da igra protiv Amerikanca Džensona Bruksbija koji će sad imati mnogo lakšeg rivala na startu Ju Es opena. 

19. 08. 2025. u 18:03

