POSLE SINERA - I ON! Još jedan čuveni teniser odustao od Ju-Es opena

Francuski teniser Artur Fis se povukao sa Ju Es opena zbog povrede, saopštili su danas organizatori

FOTO: Tanjug/AP

- Artur Fils se povukao iz muškog singla. Srećni gubitnik će ga zameniti u žrebu - navodi se u objavi Ju Es opena na društvenoj mreži X.

Fis je bio postavljen za 20. nosioca u Njujorku i drugi je nosilac posle Janika Sinera koji se zbog povrede povukao iz glavnog žreba.

Francuz je u prvom kolu trebalo da igra protiv Amerikanca Džensona Bruksbija koji će sad imati mnogo lakšeg rivala na startu Ju Es opena.

