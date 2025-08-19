POSLE SINERA - I ON! Još jedan čuveni teniser odustao od Ju-Es opena
Francuski teniser Artur Fis se povukao sa Ju Es opena zbog povrede, saopštili su danas organizatori
- Artur Fils se povukao iz muškog singla. Srećni gubitnik će ga zameniti u žrebu - navodi se u objavi Ju Es opena na društvenoj mreži X.
Fis je bio postavljen za 20. nosioca u Njujorku i drugi je nosilac posle Janika Sinera koji se zbog povrede povukao iz glavnog žreba.
Francuz je u prvom kolu trebalo da igra protiv Amerikanca Džensona Bruksbija koji će sad imati mnogo lakšeg rivala na startu Ju Es opena.
