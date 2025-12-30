PROMENE U GALATASARAJU: Klub iz Istanbula ostao bez trenera, menja ga dobro poznato ime?

TURSKI stručnjak Jakup Sekizkok nije više trener košarkaša Galatasaraja, saopštio je danas klub iz Istanbula.

FOTO: FIBA.Basketball

Turski velikan oglasio se saopštenjem povodom ove informacija.

- Raskinuli smo ugovor sa Jakupom Sekizkokom, koji je bio glavni trener muškog košarkaškog tima od februara 2024. godine. Tokom mandata, Sekizkok je dao značajan doprinos timu, uključujući i prvi nastup kluba u finalu FIBA Lige šampiona. Zahvaljujemo mu se na trudu i uslugama i želimo mu uspeh u budućoj karijeri - stoji u objavi Galatasaraja.

2024 yılının şubat ayından itibaren Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı başantrenörlük görevini yürütmekte olan Yakup Sekizkök ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Görev süresi boyunca, kulüp tarihimizde ilk kez FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde final oynama… pic.twitter.com/KziRe6vEVw — Galatasaray MCT Technic (@GSBasketbol) December 30, 2025

Otkaz 45-godišnjem stručnjaku usledio je samo nekoliko dana pošto je Galatasaraj za sporstkog direktora imenovao Vladimira Micova.

Turski mediji tvrde da klub iz Istanbula želi da novi trener ekipe bude doskorašnji selektor Italije Đanmarko Poceko.

