Košarka

PROMENE U GALATASARAJU: Klub iz Istanbula ostao bez trenera, menja ga dobro poznato ime?

Танјуг

30. 12. 2025. u 20:41

TURSKI stručnjak Jakup Sekizkok nije više trener košarkaša Galatasaraja, saopštio je danas klub iz Istanbula.

ПРОМЕНЕ У ГАЛАТАСАРАЈУ: Клуб из Истанбула остао без тренера, мења га добро познато име?

FOTO: FIBA.Basketball

Turski velikan oglasio se saopštenjem povodom ove informacija.

- Raskinuli smo ugovor sa Jakupom Sekizkokom, koji je bio glavni trener muškog košarkaškog tima od februara 2024. godine. Tokom mandata, Sekizkok je dao značajan doprinos timu, uključujući i prvi nastup kluba u finalu FIBA Lige šampiona. Zahvaljujemo mu se na trudu i uslugama i želimo mu uspeh u budućoj karijeri - stoji u objavi Galatasaraja.

Otkaz 45-godišnjem stručnjaku usledio je samo nekoliko dana pošto je Galatasaraj za sporstkog direktora imenovao Vladimira Micova.

Turski mediji tvrde da klub iz Istanbula želi da novi trener ekipe bude doskorašnji selektor Italije Đanmarko Poceko.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSKA VOJSKA NA 15km OD VELIKOG GRADA Putin izdao naređenje: Osvojite ga, nema sada stajanja!

RUSKA VOJSKA NA 15km OD VELIKOG GRADA Putin izdao naređenje: "Osvojite ga, nema sada stajanja!"