MIKA MURINEN NAPUŠTA PARTIZAN? Za Finca postoji veliko interesovanje

FINSKI reprezentativac Mika Murinen je potpisao ugovor sa Partizanom u septembru, nije dobijao mnogo prilika, a sada bi mogao da napusti crno-bele.

FOTO: Ata images

Uprkos tome što nema veliku minutažu, interesovanje za njega ne jenjava pošto čak šest ekipa želi da ga dovede u svoje redove.

Među njima je i koledž na kojem se trenutno nalazi ogroman broj košarkaša sa područja Balkana koji igraju pod vođstvom trenera Breda Andervuda.

Naravno, reč je o Ilinoisu, gde nastupa i naš Mihailo Petrović zajedno sa Andrejom Stojakovićem, kao i Davidom Mirkovićem, ali i hrvatskom braćom Zvonimirom i Tomislavom Ivišićem.

Pored ovog koledža, interesovanje su pokazali i Kentaki, gde trenutno igra Andrija Jelavić koji je nastupao za Megu, potom Indijana za koju nastupa srpski košarkaš Aleksa Ristić, potom Brigam Jang u kojem je Mihailo Bošković, te Arkanzas i NC Stejt.

Finac se rangira kao regrut sa pet zvezdica, a i dalje nije doneo odluku i nije se "komitovao" ni na jedan koledž, a može da čeka i do leta.

Murinen je blistao na Evrobasketu gde je skrenuo pažnju na sebe i bio je važan šraf tima koji je osvojio četvrto mesto.

