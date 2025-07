BRAVO, MIOMIRE: Kecmanović posle prokreta do trećeg kola Vimbldona!

SRPSKI teniser Miomir Kecmanović plasirao se u treće kolo nakon što je pobedio Jespera de Jonga sa 1:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Foto: EPA-EFE/TOLGA AKMEN

Još jedan dug meč je odigrao 49. na ATP listi i opet je uspeo da trijumfuje. On je u prvoj rundi slavio protiv Aleksa Mikelsena posle pet setova.

Duel sa Holanđaninom nije dobro počeo za Mišu koji je u prvom setu osvojio samo jedan gem. Ipak, to nije pokolebalo Beograđnina koji se izdigao iz neprijatne situacije.

U drugom segmentu Kecmanović je napravio brejk u šestom gemu. Prednost je bez većih problema sačuvao i izjednačio rezultat.

Treći set protekao je u dominaciji Srbina. Ekspresno je stigao do 5:1, a ubrzo i do 6:2, što je značilo da se nalazi na korak do pobede.

Nastavio je sa visokim nivoom igre Miomir i u četvrtom segmentu. Uspeo je u sedmom gemu da oduzme servis 106. teniseru sveta. Nakon toga je u devetom gemu propustio prvu meč loptu, ali je nedugo potom iskoristio drugu i to tako što je odservirao as.

Kecmanović će u trećem kolu Vimbldona 2025 igrati protiv pobednika meča Dan Evans (Velika Britanija) - Novak Đoković (Srbija).

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu