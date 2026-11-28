Šampion ispustio prednost na satu, pa večnim šahom spasao remi
U meču za šahovskog šampiona sveta između nosioca naslova Gukeša i izazivača Džavohira Sindarova ništa novo - i četvrta partija završena je remijem posle ponavljanja pozicije.
Razmena na f6 otvorila je e-liniju i dala crnom lovcu dijagonalu prema d4. Na tom polju Sindarov je razmenio crnopoljne lovce, pa je Gukeš jednog od udvojenih pešaka prebacio u centar. Drugi je ostao na c2, gde je postao meta crnog belopoljca.
Dok su topovi bili na tabli, obojica su mogla da koriste otvorenu e-liniju. Kad su sva četiri razmenjena, crni lovac je uzeo pešaka na c2, a beli mu je uzvratio na d5. Gukeš je tim šahom izvukao crnog kralja sa poslednjeg reda, što je njegovoj dami omogućilo da odmah da šah i sa b4.
Četvrta partija meča za titulu
Gukeš - Sindarov
1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. d4 S×e4 4. de5 d5 5. Le2 Sc6 6. 0-0 a6 7. Sc3 Le6 8. Le3 Le7 9. Db1 S×c3 10. bc3 Dc8 11. a4 b6 12. h3 0-0 13. Te1 f6 14. ef6 L×f6 15. Sd4 S×d4 16. L×d4 Dd7 17. a5 b5 18. Db4 Lf5 19. Lf3 L×d4 20. cd4 Tae8 21. T×e8 T×e8 22. Te1 T×e1+ 23. D×e1 L×c2 24. L×d5+ Kf8 25. Db4+ De7 26. Dc3 Le4 27. L×e4 D×e4 28. D×c7 D×d4 29. g3 Df6 30. Dc8+ Kf7 31. Db7+ Kf8 32. Dc8+ Kf7 33. Db7+ Kf8 34. Dc8+ ½–½
Šampion je u središnjicu ušao sa gotovo pola sata više na satu, ali je više od 25 minuta potrošio na potez a4, a na odluke o razmeni topova i uzimanju na d5 još ukupno 29 minuta pa je posle 24. poteza imao je 12 minuta i 25 sekundi do vremenske kontrole, a Sindarov gotovo 25 minuta.
U damskoj završnici obojica su imala po četiri pešaka. Crni je imao slobodnog pešaka na b-liniji, ali je bela dama sa c7 mogla odmah da priđe kralju. Sindarov je posle šahova sa c8 i b7 vraćao kralja na ista polja, pa je trećim šahom sa c8 u 34. potezu pozicija ponovljena treći put.
Posle četiri remija rezultat u meču je 2:2. Peta partija igra se u nedelju, 29. novembra, od 15 časova u Ženevi. Sindarov će igrati belim figurama.
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