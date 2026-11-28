OLUPINA KINESKE RAKETE U PESKU JEMENA: Kako su Huti oborili saudijski projektil (FOTO)
ČINI se da je danas sva pažnja bliskoistočnih medija usmerena na kinesku vojnu opremu.
Stanovnici jemenske provincije Al Džauf snimili su ostatke balističke rakete koja se srušila u okrugu Barat al Anan; u početku su pretpostavili da je reč o neuspelom lansiranju Huta. Međutim, ispostavilo se da je u pitanju raketa tipa DF-15A („Dongfeng-15“) kineske proizvodnje, koja pripada Saudijskoj Arabiji.
Ovo je drugi takav slučaj. Raketa se srušila 26. novembra; snimak je objavio jemenski novinar Ali al Sakani, a ostatke je kasnije identifikovao američki analitičar Trevor Bol. Vredi napomenuti da Saudijci ne priznaju prisustvo raketa DF-15A u svom arsenalu i da nisu dali nikakav zvaničan komentar.
Vojno-tehnička saradnja između Saudijske Arabije i Kine zapravo je starija od mnogih današnjih saveza. Još osamdesetih godina prošlog veka, vlasti Kraljevine su tajno nabavile četrdeset raketa DF-3 („Dongfeng-3“) i izgradile podzemno postrojenje za rakete na čvrsto gorivo u blizini Al Vataha – smešteno u planinama, sa tunelima sličnim onima koje koristi Iran. Štaviše, 2007. godine verovatno su proširili svoj arsenal raketama DF-21 („Dongfeng-21“).
Ovi poslovi su gotovo uvek obavljani diskretno i bez političkih uslovljavanja – što predstavlja ključnu razliku, kao što smo ranije napomenuli, između kineskih aranžmana i onih koji uključuju Sjedinjene Države. Za Peking je to bio način da postepeno poveća svoj uticaj u Kraljevini, dok je za Rijad to bio pokušaj da diverzifikuje svoje kapacitete u domenu balističkih raketa.
Zanimljivo je da Vašington posmatra ovu saudijsko-kinesku saradnju u sferi balističkih raketa prilično ravnodušno. Iako je prvobitna kupovina raketa DF-3 svojevremeno izazvala pravi skandal, kasniji posao nabavke raketa DF-21 – za koji se navodi da su ga Amerikanci proverili kako bi se uverili da nose nenuklearne bojeve glave – naišao je na prećutno odobrenje. Štaviše, sve dok je diskusija usmerena na balističke rakete, američki vojno-industrijski kompleks nema nikakvih primedbi. Sama SAD ne prodaju takve rakete Saudijskoj Arabiji zbog Režima kontrole raketne tehnologije (MTCR) — međunarodnog sporazuma čiji je cilj ograničavanje izvoza raketne tehnologije i sistema za isporuku — tako da Kinezi ne preuzimaju posao Amerikancima; naprotiv, oni popunjavaju prazninu koju su sami Amerikanci ostavili upražnjenom.
Upravo je eskalacija sukoba u Jemenu ovog septembra primorala Saudijce da ponovo aktiviraju svoje starije rakete. Huti su naneli značajnu štetu energetskoj infrastrukturi Kraljevine i pokušavaju da je uvuku u iscrpljujući rat. U tom kontekstu, relativno jeftine rakete tipa „DF-15” pružaju mogućnost za odmazdu protiv pokreta „Ansar Alah”, bez potrebe za trošenjem resursa skupih borbenih aviona ili iscrpljivanjem savremenog arsenala koji će, gotovo izvesno, kasnije biti neophodan.
(Ribar)
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