NAKON što je Dejan Bodiroga podneo ostavku na mesto poslanika Studentske liste, na društvenim mrežama pokrenula se burna rasprava o njegovom odlasku iz parlamenta, a producent i novinar, sada režimskih medija, Zlatko Crnogorac, kritikovao ga je zbog toga što se u skupštinskim klupama zadržao svega nekoliko dana.

Ayhan Mehmet / AFP / Profimedia

- Dejan Bodiroga nije izdržao 10 dana kao narodni poslanik u parlamentu, jednu sednicu mimo konstitutivne! Kao zauzet je Evroligom, a ona kao lekarka iz Kragujevca što je naredno jutro posle skupštine imala pacijente - nije? Znam ga iz kraja 18 godina. Mrežice za koš u školskom nije kupio - rekao je Crnogorac. Foto: Printskrin

Dodao je da mu nije stalo do Bodiroge, kao i da nije simpatizer Studentske liste. Podsetio je i da je Bodiroga privatizao najveću pekaru u Vojvodini "Hleb AD".

- Mene za Bodirogu boli uvo. Nisam ni glasao za Studentsku listu. Nije pravio put i školu, ali evo sećaju se Novosađani da je privatizovao "Hleb AD", najveću pekaru u Vojvodini, pa je likvidirao i 90 ljudi je ostalo bez posla. Ako nešto radi, majku mu to igra - rekao je.

Foto: Printskrin

Na komentar jednog od korisnika da nakon iznetih stavova ne sme da se pojavi u javnosti, Crnogorac je uzvratio da je to "demokratija za koju smo se borili".

Podsetimo, Bodiroga podneo je ostavku na poslaničku funkciju jer, zbog brojnih obaveza, nije u mogućnosti da se posveti radu u parlamentu, saopštila je Studentska lista.

On je poručio da ostaje uz Studentski pokret i da će podržati njegovog kandidata Radomira Saičića na predstojećim predsedničkim izborima, kao i da će se aktivno uključiti u izbornu kampanju.

Bodiroga je naveo da je još prilikom prihvatanja kandidature obavestio Studentski pokret da neće moći da preuzme i poslaničke obaveze, ističući da smatra odgovornim da mesto ustupi onima koji mogu više da doprinesu radu parlamenta.