"NIJE IZDRŽAO NI 10 DANA U PARLAMENTU": Zlatko Crnogorac uputio kritike na račun Bodiroge nakon ostavke
NAKON što je Dejan Bodiroga podneo ostavku na mesto poslanika Studentske liste, na društvenim mrežama pokrenula se burna rasprava o njegovom odlasku iz parlamenta, a producent i novinar, sada režimskih medija, Zlatko Crnogorac, kritikovao ga je zbog toga što se u skupštinskim klupama zadržao svega nekoliko dana.
Dodao je da mu nije stalo do Bodiroge, kao i da nije simpatizer Studentske liste. Podsetio je i da je Bodiroga privatizao najveću pekaru u Vojvodini "Hleb AD".
- Mene za Bodirogu boli uvo. Nisam ni glasao za Studentsku listu. Nije pravio put i školu, ali evo sećaju se Novosađani da je privatizovao "Hleb AD", najveću pekaru u Vojvodini, pa je likvidirao i 90 ljudi je ostalo bez posla. Ako nešto radi, majku mu to igra - rekao je.
Na komentar jednog od korisnika da nakon iznetih stavova ne sme da se pojavi u javnosti, Crnogorac je uzvratio da je to "demokratija za koju smo se borili".
Podsetimo, Bodiroga podneo je ostavku na poslaničku funkciju jer, zbog brojnih obaveza, nije u mogućnosti da se posveti radu u parlamentu, saopštila je Studentska lista.
On je poručio da ostaje uz Studentski pokret i da će podržati njegovog kandidata Radomira Saičića na predstojećim predsedničkim izborima, kao i da će se aktivno uključiti u izbornu kampanju.
Bodiroga je naveo da je još prilikom prihvatanja kandidature obavestio Studentski pokret da neće moći da preuzme i poslaničke obaveze, ističući da smatra odgovornim da mesto ustupi onima koji mogu više da doprinesu radu parlamenta.
Preporučujemo
TRIBINA ANS POVODOM HAPŠENjA VUČIĆEVIĆA: "Novinar ne sme biti politički zatvorenik"
28. 11. 2026. u 14:00 >> 16:21
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
KURTI NAPAO SRBIJU U TIRANI, MAVRIĆ SA OSMEHOM U NjEGOVOM DRUŠTVU: "Put ka preokretu otvoren sa novom vladom iz studentskog pokreta"
LAŽNI kosovski premijer Aljbin Kurti iskoristio je priliku da ponovo napadne Srbiju na samitu lidera posvećenom Planu rasta Evropske unije za Zapadni Balkan u Tirani. Samitu je prisustvovao i potpredsednik Narodne skupštine Adem Mavrić.
28. 11. 2026. u 13:07
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)