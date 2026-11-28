Paderborn osramotio Šalke u Bundesligi (VIDEO)
ŠTA ovo bi u Bundesligi?
U 11. kolu sastali su se Paderborn i Šalke. Domaćin je razbio rivala, pošto je pobedio sa 8:1 i tako produbio krizu tima iz Gelzenkirhena.
Taj klub osam mečeva ne zna za trijumf u prvenstvu, ima samo tri remija, a poslednji put je slavio 11. septembra kad je bio bolji od Union Berlina (3:1).
Paderborn je sve rešio u prvom poluvremenu kad je bilo 3:0, a pogotke su postigli Jano ter Horst i Stefano Marino koji je bio dvostruki strelac.
Domaći fudbaleri su još ubojitiji bili u drugom delu meča. Stefen Tiges i sjajni Marino su već u 57. minutu odveli odveli tim na velikih 5:0.
Do kraja meča u mrežu Lorisa Karijusa su tresli Deniz Zitler, Gabrijel Vidović i Feliks Gece. Jedini gol za goste postigao je Adih Ahiše u 59. minutu.
Paderborn posle ove ubedljiv pobede zauzima 10. mesto na tabeli Bundeslige sa 13 bodova. Šalke je na 16. poziciji sa sedam.
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