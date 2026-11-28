NESVAKIDAŠNJA INTERVENCIJA U FRANCUSKOJ: Labud zalutao u dvorište zgrade, policija odmah reagovala
LABUD, koji je danas zalutao u dvorište jedne stambene zgrade u Parizu, spasen je tako što su ga pripadnici komunalne policije uhvatili pomoću plastične kutije i bezbedno vratili u reku Senu.
Ptica je rano jutros izašla iz reke, popela se na gornje kejove, prešla ulicu i ušla u dvorište zgrade u 6. arondismanu, gde je ostala zarobljena između zidova, preneo je list Parizijen.
Stanari zgrade su primetili zbunjenog labuda i pozvali komunalnu policiju.
Policajci su pažljivo smestili pticu u plavu plastičnu kutiju iz koje su joj virili samo vrat i glava, preneli je do obale Sene kod mosta Pont Nef i tamo je pustili nazad u vodu.
Snimak akcije spasavanja labuda na društvenoj mreži X objavio je gradonačelnik 6. arondismana, Žan-Pjer Lekok.
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