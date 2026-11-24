Odbojkašice Crvene zvezde poražene su večeras u Beogradu od ekipe Dukle iz Libereca 3:1, po setovima 18:25, 25:23, 25:23 i 28:26 u prvoj utakmici šesnaestine finala CEV kupa.

FOTO: N. Skenderija

Ključan set u ovom susretu bio je drugi, pošto su odbojkašice Zvezde više puta ispuštale osetnu prednost i tako dale vetar u leđa Čehinjama koje su preokrenule minus od 21:23 u njemu i uhvatile zalet koji nisu ispuštale do kraja meča.

Najefikasnija u ekipi Crvene zvezde bila je srpska reprezentativka Nađa Antonović sa 22 poena, dok je Katarina Stanković dodala 18.

U timu iz Libereca najbolja je bila Simona Jelinkova koja je zabeležila 21 poen.

Revanš meč biće odigran 2. decembra od 18 časova u Liberecu.

Jedina dobra stvar za Zvezdu je to što se od ove sezone CEV kup igra pod drugačijim pravilima, tako da joj je u Liberecu potreban bilo kakav trijumfa, a ne 3:0 ili 3:1 kao što je bilo prethodnih godina, kako bi izborila zlatni set.

Pobednik dvomeča Crvena zvezda - Dukla će u osmini finala Kupa CEV igrati protiv pobednika duela između mađarskog Kapošvara i nemačkog Štutgarta.