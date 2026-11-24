Virtus ispisao istoriju u srpskoj prestonici.

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Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Virtusa iz Bolonje rezultatom 108:84 u Beogradskoj areni, u utakmici 14. kola Evrolige, čime je italijanski tim prvi put u istoriji savladao crveno-bele na njihovom terenu.

Virtus je tako prekinuo niz od pet uzastopnih poraza protiv Zvezde, ali je trijumf u Beogradu obeležio i jedan neslavan rekord domaćeg tima.

Sa 108 primljenih poena, crveno-beli su odigrali najlošiju defanzivnu utakmicu na svom terenu u evroligaškoj eri, pošto nijedan gost ranije nije uspeo da im ubaci toliko poena u Beogradu.

Ujedno, ovo je tek drugi put da je Zvezda na domaćem parketu u Evroligi primila trocifren broj poena.

Pre Virtusa, granicu od 100 poena prešla je samo Valensija, koja je u januaru 2026. godine slavila u Beogradu rezultatom 106:89.

Posebno je upečatljivo da su se oba takva poraza dogodila tokom iste kalendarske godine. Pre 2026. godine, punih 13 sezona nijedan protivnik nije uspeo da postigne 100 ili više poena na gostovanju crveno-belima u Beogradu.

Crveno-beli sledeći meč igraju tek trećeg decembra u Istanbulu protiv Fenerbahčea, pošto sada sledi reprezentativni prozor. Sada su izabranici Ibona Navara i na skoru 8-6, dok je Virtus upisao šesti uspeh u novom ciklusu i ima bilans 6-8.

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