Poljaci u problemu: Posle neočekivanog poraza od Rumunije oslabljeni dočekuju lidera grupe
Poljska dočekuje Švedsku na stadionu u Vroclavu, u poslednjem kolu Lige B Lige nacija. Domaćini se bore za opstanak, dok su gosti već obezbedili prvo mesto i plasman u elitni rang.
Poljaci su u teškoj situaciji posle neočekivanog poraza od Rumunije (1:2), pa imaju samo bod prednosti nad poslednjeplasiranim rivalom. Ipak, na svom terenu još nisu izgubili u ovoj grupi, a Rumune su ubedljivo savladali sa 6:0. Robert Levandovski predvodiće napad, ali će odbrana biti oslabljena izostankom suspendovanog Jakuba Kivjora.
Švedska je neporažena u pet kola, uz četiri pobede, a poslednju je ostvarila protiv Bosne i Hercegovine (3:2). Ekipa Grejema Potera igra izuzetno efikasno, ali i često prima golove. Na čak 13 od njenih poslednjih 15 utakmica oba tima su zatresla mrežu.
Poljska mora da traži pozitivan rezultat, dok Šveđani sa Viktorom Đekerešom i Aleksanderom Isakom imaju dovoljno napadačkog kvaliteta da kazne propuste domaćina. U prvom susretu bilo je 3:1 za Švedsku, a i sada očekujemo golove na obe strane.
NAŠ TIP: GG
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