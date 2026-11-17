Mađarska dočekuje Severnu Irsku na stadionu „Puškaš arena“ u Budimpešti, u direktnoj borbi za prvo mesto u grupi i plasman u elitnu diviziju Lige nacija.

Credit: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Gosti imaju bod prednosti, pa im je remi dovoljan za istorijski uspeh.

Mađari su vezali tri pobede, poslednju protiv Gruzije (2:0), a u prethodnih devet utakmica u svim takmičenjima poraženi su samo jednom.

Ipak, izabranici Marka Rosija nisu uspeli da savladaju Severnu Irsku u prvom susretu, koji je završen bez golova. Dodatni problem predstavljaju suspenzije Vilija Orbana i Milana Vitališa.

Severna Irska je pobedom nad Ukrajinom (1:0) stigla nadomak prvog plasmana u Ligu A. Ekipa Majkla O'Nila izgubila je samo jednu od poslednjih osam utakmica, a u grupi je dobila oba gostovanja. Iako ne raspolaže naročito ubojitim napadom, čvrsta odbrana njen je najveći adut.

Mađarska mora da napadne, ali gosti nemaju razloga da rizikuju. S obzirom na ulog, izostanke domaćina i rezultat prvog susreta, podela bodova deluje kao realan ishod.

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