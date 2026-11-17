Gostima bod dovoljan: Suspenzije muče Rosija pred meč sezone
Mađarska dočekuje Severnu Irsku na stadionu „Puškaš arena“ u Budimpešti, u direktnoj borbi za prvo mesto u grupi i plasman u elitnu diviziju Lige nacija.
Gosti imaju bod prednosti, pa im je remi dovoljan za istorijski uspeh.
Mađari su vezali tri pobede, poslednju protiv Gruzije (2:0), a u prethodnih devet utakmica u svim takmičenjima poraženi su samo jednom.
Ipak, izabranici Marka Rosija nisu uspeli da savladaju Severnu Irsku u prvom susretu, koji je završen bez golova. Dodatni problem predstavljaju suspenzije Vilija Orbana i Milana Vitališa.
Severna Irska je pobedom nad Ukrajinom (1:0) stigla nadomak prvog plasmana u Ligu A. Ekipa Majkla O'Nila izgubila je samo jednu od poslednjih osam utakmica, a u grupi je dobila oba gostovanja. Iako ne raspolaže naročito ubojitim napadom, čvrsta odbrana njen je najveći adut.
Mađarska mora da napadne, ali gosti nemaju razloga da rizikuju. S obzirom na ulog, izostanke domaćina i rezultat prvog susreta, podela bodova deluje kao realan ishod.
NAŠ TIP: X (3,25)
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