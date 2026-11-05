SVET SPORTA ZAVIJEN U CRNO! Preminula legenda Formule 1

TUŽNA vest dolazi iz sveta sporta!

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Uz neprikosnovenog sera Džeka Brebema, Džons je ostao upamćen kao jedini Australijanac koji se popeo na krov, a ujedno i poslednji vozač sa tog kontinenta koji je podigao šampionski pehar Formule 1. U bogatoj decenijskoj karijeri na stazama širom planete, Džons je zabeležio 12 pobeda na trkama za Veliku nagradu i 24 podijuma pre nego što se definitivno povukao 1986. godine. Ostavio je iza sebe neizbrisiv trag i reputaciju bespoštednog borca koji nikada nije ustuknuo pred rivalima.

Rest in Peace Alan Jones The Formula 1 champion made 1 start in CART, subbing for an injured Mario Andretti at Newman-Haas Racing at 1985 Road America #INDYCAR https://t.co/r80l9B2QUT — Hickey (@Hickey93) November 5, 2026

Rođen u Melburnu, Džons je još 1970. godine spakovao kofere i krenuo put Evrope sa jednim ciljem - da pokori auto-moto svet. Posle kaljenja u Formuli 3, priliku u najjačoj klasi dobio je 1975. godine za volanom tima Hesket. Njegov debi na stazi Montžuik u Barseloni obeležila je jedna od najvećih tragedija u istoriji sporta, kada je bolid Rolfa Štohlena probio barijeru i usmrtio petoro gledalaca.

Već naredne sezone postao je stalni vozač u ekipi nekadašnjeg šampiona Džona Sertiza, dok je do svoje prve i istorijske pobede stigao 1977. godine na Velikoj nagradi Austrije za volanom tima Šedou. Taj trijumf pratio je i neverovatan kuriozitet: zatečeni organizatori na stazi u Špilbergu nisu imali pripremljenu himnu Australije, pa su sa razglasa tokom dodele pehara navodno pustili melodiju „Happy Birthday to You“. Ipak, prava magija počela je 1978. kada je usledio sudbonosni prelazak u ekipu Frenka Vilijamsa.

Sezona 1980. bila je zenit Džonsove karijere. Maestralni Australijanac dominirao je u moćnom bolidu Williams FW07 i zabeležio pet trijumfa na kultnim trkama u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Argentini, SAD i Kanadi. Upravo je na stazi u Montrealu, trku pre kraja šampionata, osigurao titulu sa 13 bodova viška u odnosu na slavnog Nelsona Pikea, donevši ser Frenku Vilijamsu prvu konstruktorsku i vozačku krunu u istoriji tima.

Koliko je bio dominantan u toj eri najbolje svedoči podatak da ga je ugledni magazin „Autocourse“ proglasio za najboljeg vozača na planeti u razdoblju od 1979. do 1981. godine, ispred imena kao što su Žil Vilnev, Niki Lauda i sam Pike. Poznati novinar Met Bišop nedavno je u magazinu „Motor Sport“ s pravom konstatovao da je Alan Džons bio „najpotcenjeniji svetski šampion u celokupnoj istoriji Formule 1“.

Nakon što se povukao, Džons se vratio u domovinu gde je godinama briljirao u Australijskom turing šampionatu, upisavši dva podijuma na mitskoj trci „Bathurst 1000“, uključujući drugo mesto 1995. godine. Pored toga, postao je omiljeno TV lice i zaštitni znak prenosa Formule 1.

U prenosa na TV „Nine“, poznati voditelj Edi Megvajer oprostio se od svog dugogodišnjeg saradnika izuzetno emotivnim rečima, otkrivši i detalj koji svedoči o duhu trkačkog titana. Džonsova supruga Amanda prenela mu je da je legendarni šampion svoj poslednji, 80. rođendan ovog ponedeljka proveo u miru, uživajući u svom omiljenom delikatesu - vrhunskom kavijaru. Otišao je tiho, onako kako dolikuje velikanu koji je ceo život živeo u najvišoj brzini.

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