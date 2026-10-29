Košarka

Bogdanović ili Jokić? Otkriveno ko će biti novi kapiten Srbije!

С.С.

29. 10. 2026. u 12:05

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Богдановић или Јокић? Откривено ко ће бити нови капитен Србије!

Photo: OLIVER BUNIC / AFP / Profimedia

Roketsi su pobedili Milvoki 132:100, a sjajnu partiju u dresu Roketsa pružio je Bogdan Bogdanović.

-Lep početak, pobeđujemo, dobra atmosfera, treniramo... zadovoljan sam svim. Tek smo krenuli i mislim da ne treba previše izmišljati. Jesmo pobedili pet utakmica zaredom, ali dugačka je sezona, još 77 je ostalo. Tako da, polako, ima vremena - rekao je Bogdan Bogdanović za RTS.

FOTO: STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nekadašnji košarkaš Sakramenta, Atlante i LA Klipersa u prethodnim kvalifikacijama za Mundobasket, nije mogao da pomogne saigračima na parketu protiv Francuske i Islanda, ali ih je bodrio i izuzetno je ponosan na atmosferu koja vlada u taboru "orlova".

- Pre svega, želeo bih da kažem da mi je drago što su svi došli. Izuzetno je teško odvojiti vreme i pripremiti se na sto odsto. Kod kuće se i očekivala pobeda, ali protiv Italijana na strani je izvanredan rezultat. Ne treba se to shvatati zdravo za gotovo. Drago mi je da su svi momci u dobrom stanju i da je sve prošlo kako treba - naglasio je Bogdanović.

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