OVO SU REZULTATI ŠESTOGODIŠNJE PODRŠKE: Poljoprivrednici povećali vrednost proizvodnje za 27 odsto

NA završnoj konferenciji Projekta konkurentne poljoprivrede Srbije, održanoj 28. oktobra u Beogradu, predstavljeni su rezultati šestogodišnje podrške poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima i zadrugama. Projekat je realizovalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa Svetskom bankom.

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Kroz tri javna poziva podržano je 1.373 korisnika u više od 140 gradova i opština Srbije, a trećinu korisnika činile su žene. Finansirano je više od 1.330 projekata malih poljoprivrednih proizvođača, kao i gotovo 40 preduzetnika, privrednih društava i zadruga koje se bave otkupom, preradom i plasmanom poljoprivrednih proizvoda.

Kako je funkcionisao model 50:40:10?

Jedna od najvažnijih karakteristika SCAP projekta bio je model finansiranja 50:40:10, koji je poljoprivrednicima omogućavao realizaciju investicija uz relativno malo sopstvenog novca.

Polovinu vrednosti investicije činila su bespovratna sredstva, 40 odsto finansirano je kreditima devet poslovnih banaka, dok su proizvođači obezbeđivali preostalih deset odsto.

Za razliku od mnogih programa subvencionisanja, u kojima poljoprivrednici najpre moraju da finansiraju celokupnu investiciju i tek potom čekaju povraćaj novca, SCAP je omogućavao isplatu bespovratnih sredstava pre početka ulaganja.

To je bilo posebno značajno za mala gazdinstva koja nemaju dovoljno kapitala da samostalno finansiraju kupovinu mehanizacije, opreme ili izgradnju proizvodnih objekata.

Koordinator projekta Milan Stevanović naveo je da su iznosi bespovratne podrške po korisniku bili u rasponu od 10.000 do 200.000 evra. Zahvaljujući kombinaciji grantova, kredita i sopstvenog učešća proizvođača, ukupna ulaganja dostigla su oko 60 miliona evra.

Veća produktivnost i 1.724 ugovora sa kupcima

Prema rezultatima evaluacije predstavljene u okviru projekta, produktivnost podržanih gazdinstava povećana je za 18,85 odsto, a vrednost proizvodnje za 27,35 odsto.

Analiza je zasnovana na terenskom istraživanju sprovedenom u 23 okruga Srbije, na uzorku od više od 200 korisnika, pri čemu su upoređivani proizvodni i ekonomski pokazatelji pre i nakon realizacije investicija.

Pored ulaganja u proizvodnju, projekat je bio usmeren i na povezivanje proizvođača sa tržištem. Tokom njegove realizacije korisnici su zaključili 1.724 ugovora sa kupcima, što pokazuje da podrška nije bila ograničena samo na nabavku opreme već i na stvaranje uslova za sigurniji plasman proizvoda.

Sredstva su korišćena za modernizaciju gazdinstava, nabavku mehanizacije, unapređenje prerade i druga ulaganja usmerena na povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Veštačka inteligencija za praćenje ulaganja u poljoprivredu

Jedan od rezultata projekta je i razvoj SCAP AI interaktivnog sistema za praćenje i evaluaciju, digitalne platforme koja omogućava javnosti da prati raspodelu sredstava i rezultate realizovanih investicija.

Platforma objedinjuje podatke o korisnicima, vrednosti ulaganja, proizvodnim sektorima i regionalnoj raspodeli podrške. Informacije su predstavljene kroz interaktivne mape, grafikone i izveštaje.

Posebna novina je AI asistent, kojem korisnici mogu da postavljaju pitanja običnim jezikom, poput toga koliko je investicija realizovano u određenom regionu ili koji proizvodni sektori imaju najviše korisnika.

Sistem omogućava i izradu analiza i preuzimanje izveštaja u PDF, Excel i PowerPoint formatima.

Platforma je javno dostupna na adresi rezultati.scap.rs, a namenjena je poljoprivrednicima, institucijama, istraživačima, novinarima i drugim zainteresovanim građanima.

Hoće li model finansiranja biti nastavljen?

Završetak SCAP projekta otvara pitanje da li će neka od rešenja primenjenih tokom njegove realizacije postati deo redovnog sistema podrške poljoprivredi.

Posebno se to odnosi na model 50:40:10 i mogućnost isplate bespovratnih sredstava pre realizacije investicije, što je mnogim proizvođačima olakšalo pristup finansiranju.

Iako su rezultati projekta pokazali rast proizvodnje i produktivnosti među anketiranim korisnicima, za ocenu dugoročnih efekata važno je pratiti i koliko će realizovana ulaganja ostati ekonomski održiva nakon završetka finansijske podrške.

Za domaću agrarnu politiku jedno od ključnih pitanja biće da li iskustva SCAP-a mogu da posluže za unapređenje budućih programa subvencionisanja, posebno kada je reč o malim gazdinstvima i proizvođačima koji teško dolaze do investicionog kapitala.

(agronews.rs)