Poznato kada se Kompani vraća na klupu Bajerna!
Trener Bajerna Vensan Kompani vratiće se na klupu 20. novembra, posle reprezentativne pauze, iako je juče otpušten iz bolnice, objavio je nemački dnevnik "Bild".
Uprkos tome što je u sredu otpušten iz bolnice, Kompani se neće odmah vraćati na klupu, jer čelnici bavarskog kluba ne žele ništa da rizikuju sa njegovim zdravljem.
- Više ne mora da bude u bolnici, lečenje nastavlja kod kuće i potrebni su mu odmor, lekovi i rehabilitacija. U pitanju je upala moždanih ovojnica, odnosno meningitis, i to je izazvalo incident prošlog petka - objasnio je Eberl.
Kompani je u petak kolabirao na treningu posle čega je pet dana proveo u bolnici. Njegov pomoćnik Aron Denks nastaviće da vodi ekipu do 20. novembra, a prvi sledeći meč Bajerna je "Klasiker" i utakmica protiv Borusije iz Dortmunda u Minhenu, u subotu od 18.30 časova.
Bajern je uspeo da prođe dalje u Kupu Nemačke, ostaje da se vidi kakvi će rezultati bez šefa stručnog štaba biti u nastavku sezone.
Tim iz Minhena trenutno deli prvo mesto na tabeli Bundeslige sa Borusijom iz Dortmunda, oba kluba imaju po 17 bodova i skor 5-3-0.
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