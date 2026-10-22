TIM SE JOŠ GRADI: Strateg rukometaša Partizana Raul Gonzales ističe da su se protiv Porta borili do kraja i izborili remi
REMI kao pobeda. Rukometaši Partizana preskinoć su prekinuli seriju poraza u Ligi šampiona. Beograđani su bili na ivici poraza i protiv Porta, ali su sjajnom igrom u poslednjih 15 minuta i golom Lazara Anđelkovića dve sekunde pre kraja u petom kolu grupe A na svom terenu uspeli da osvoje prvi bod – 33:33 (14:16). Crno-beli učešće u elitnom takmičenju završavaju 29.oktobra, kada se u Berlinu u poslednjem kolu sastaju sa vicešampionom Evrope, Fikseom.
- Borili smo se do kraja, posebno u poslednjih 15 minuta. To nam je veoma važno, jer prvi put posle 13 godina igramo Ligu šampiona i još gradimo tim. Ovakve utakmice mogu da nam donesu mnogo toga – ističe strateg Partizana Raul Gonzales.
Beograđani su kontrolisali utakmicu sve do 7:6, kada su „zmajevi“ serijom 4:0 nametnuli svoj ritam. U drugom delu gosti su krenuli furiozno, poveli sa 20:14, pa 25:18. Ipak, kada su bili otpisani crno-beli su pokazali karakter i odlučnost.
- Teško je konstantno igrati na visokom nivou, a Porto ima veoma dobar napad i odličnog trenera. Sjajno pripremaju utakmice i igraju zaista dobro,što su pokazali i u prethodnim mečevima. Zato nam je važno da se borimo do poslednjeg trenutka, jer tako napredujemo kao ekipa. Drago nam je što smo osvojili prvi bod. Ostali smo, međutim, na poslednjem mestu u grupi, ali videćemo kako će se stvari odvijati do kraja sezone – podvlači strateg šampiona Srbije.
Crno-beli se po završetku Lige šampiona sele u Ligu Evrope. Zato su pre meča želeli da pobede Porto sa više od četiri gola razlika kako bi im treće mesto u grupi donelo nešto lakšeg rivala u plej-ofu drugog po snazi takmičenja. Nisu uspeli, ali nisu ni tužni, jer su se uzdigli posle minus sedam i sprečili Portugalce da slave u dvorani „Aleksandar Nikolić“.
- Želeli smo pobedu i trudili smo se da danas pružimo što bolju partiju, ali to nije bilo dovoljno. Porto igra veoma dobro u napadu, a naša odbrana nije bila na potrebnom nivou. Ipak, negde od 45.minuta počeli smo da trčimo, da igramo bolje i da dajemo sve od sebe. I dalje smo pravili neke greške, ali smo pokazali više energije i borbenosti, što je bilo dovoljno da izborimo remi. Sada ćemo nastaviti još jače da treniramo i pokušaćemo da ostvarimo još neke pobede – naglašava srednji bek Aljoša Damjanović.
Grupa A
REZULTATI petog kola grupe A Lige šampiona: Partizan – Porto 33:33, Vesprem – Fikse Berlin 39:35. Šesto kolo, 28.oktobar: Porto – Vesprem (18.45). Četvrtak, 29.oktobar: Fikse Berlin – Partizan (18.45).
TABELA: Vesprem 10, Fikse Berlin 6, Porto 3, Partizan 1 bod.
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