VREMENSKI PREOKRET U SRBIJI! Stižu kiša i zahlađenje, a onda sledi nova promena

U SRBIJI će danas biti umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, pre podne uglavnom na severu, istoku i jugoistoku Srbije, a posle podne i uveče i u ostalim predelima, kada su mogući i lokalni pljuskovi.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Južni i jugoistočni vetar biće u postepenom skretanju na slab i umeren, a na severu Srbije i jak zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju, dok će se najniža temperatura kretati od 10 do 15, a najviša od 15 stepeni na severu i zapadu do 23 stepena na jugoistoku Srbije, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i hladnije, a kiša se očekuje uglavnom pre podne, kao i kratkotrajno uveče. Vetar će ujutro biti slab južni i jugoistočni, zatim umeren zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju, a temperatura će biti bez većeg kolebanja, od 14 do 16 stepeni.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 29. oktobra, jutra će biti sveža, ponegde i hladna.

Do nedelje će biti suvo sa dužim sunčanim intervalima i maksimalnom temperaturom uglavnom u intervalu od 14 do 20 stepeni, a samo se još u petak ujutro na jugu i istoku Srbije, uz oblačnije vreme, ponegde očekuje slaba kiša.

U ponedeljak se očekuje novo prolazno naoblačenje sa kišom uz manji pad temperature, dok se u utorak i sredu slabe padavine očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3