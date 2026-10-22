VREMENSKI PREOKRET U SRBIJI! Stižu kiša i zahlađenje, a onda sledi nova promena
U SRBIJI će danas biti umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, pre podne uglavnom na severu, istoku i jugoistoku Srbije, a posle podne i uveče i u ostalim predelima, kada su mogući i lokalni pljuskovi.
Južni i jugoistočni vetar biće u postepenom skretanju na slab i umeren, a na severu Srbije i jak zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju, dok će se najniža temperatura kretati od 10 do 15, a najviša od 15 stepeni na severu i zapadu do 23 stepena na jugoistoku Srbije, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i hladnije, a kiša se očekuje uglavnom pre podne, kao i kratkotrajno uveče. Vetar će ujutro biti slab južni i jugoistočni, zatim umeren zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju, a temperatura će biti bez većeg kolebanja, od 14 do 16 stepeni.
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 29. oktobra, jutra će biti sveža, ponegde i hladna.
Do nedelje će biti suvo sa dužim sunčanim intervalima i maksimalnom temperaturom uglavnom u intervalu od 14 do 20 stepeni, a samo se još u petak ujutro na jugu i istoku Srbije, uz oblačnije vreme, ponegde očekuje slaba kiša.
U ponedeljak se očekuje novo prolazno naoblačenje sa kišom uz manji pad temperature, dok se u utorak i sredu slabe padavine očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima.
(Tanjug)
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